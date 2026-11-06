Απίστευτος, υποβρύχιος καβγάς στις Μαλδίβες -Δύτες πιάστηκαν στα χέρια σε βάθος 15 μέτρων - iefimerida.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες από έναν άγριο, υποβρύχιο καβγά μιας παρέας δυτών στις Μαλδίβες, σε βάθος 15 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στα πλάνα φαίνονται δύο δύτες να τσακώνονται υποβρυχίως, με τον έναν μάλιστα από τους δύο να προσπαθεί να αφαιρέσει τη μάσκα ή τον αναπνευστήρα του άλλου, με δυνητικά θανατηφόρα αποτελέσματα.

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Μαλδίβες – Δύτες πιάστηκαν στα χέρια σε βάθος 15 μέτρων

Οι δημοφιλείς καταδύσεις στις Μαλδίβες έγιναν πρωτοσέλιδο τον Μάιο του 2026, όταν πέντε Ιταλοί έμπειροι δύτες και ένας ντόπιος διασώστης έχασαν τη ζωή τους, όταν παγιδεύτηκαν σε υποθαλάσσια σπηλιά στην ατόλλη Βάαβου.

Τι οδήγησε στην επικίνδυνη υποβρύχια συμπλοκή

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο καβγάς κάτω από το νερό ξεκίνησε με αφορμή ένα υπερφορτωμένο από τουρίστες προορισμό, στο σημείο κατάδυσης Κούντα Ρα Θίλα.

Ο Κινέζος εκπαιδευτής καταδύσεων Σιάο Ντου – ένας από τους δύο δύτες που φαίνονται στα πλάνα - έκανε κατάδυση μαζί με έναν φίλο του στον συγκεκριμένο ύφαλο όταν τους πλησίασαν τρεις άλλοι δύτες.

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Όπως υποστήριξε, ένας από αυτούς κολύμπησε ξαφνικά προς το μέρος του από χαμηλότερο σημείο και τον έσπρωξε. Στη συνέχεια, τα πτερύγια της στολής του χτύπησαν τον Ντου και τα αίματα άναψαν.

Στο βίντεο φαίνεται ένας δεύτερος άνδρας, τον οποίο ο Ντου αναγνώρισε ως τοπικό καταδυτικό οδηγό, να του πιάνει το χέρι. Ο Κινέζος εκπαιδευτής φαίνεται να προσπαθεί να τον απωθήσει με τα πτερύγιά του, ενώ ένας άλλος δύτης φαίνεται να κατευθύνει το χέρι του προς το πρόσωπο του Ντού, προσπαθώντας να πιάσει την μάσκα και τον αναπνευστήρα του.

Μάλιστα, ο Κινεζος δύτης κατήγγειλε ότι όταν βγήκε στην επιφάνεια, ακολούθησε νέα αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους δύτες.

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Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο Κινέζος εκπαιδευτής ακούγεται να φωνάζει σε έναν άλλο άνδρα, που βρίσκεται σε άλλο σκάφος.

«Εσείς ήρθατε σε μένα και με αρπάξατε. Προσπαθήσατε να πιάσετε τον αναπνευστήρα μου. Προσπαθήσατε να με σκοτώσετε κάτω από το νερό, και οι τρεις σας! Τρεις εναντίον ενός! Αυτό είναι απαράδεκτο!», ακούγεται να λέει.

Ερευνα από τις τοπικές αρχές για το επικίνδυνο περιστατικό

Η εταιρεία Maldives Legend Fleet, με την οποία ταξίδευαν ο Ντου και ο φίλος του, επιβεβαίωσε την ύπαρξη του συμβάντος, παρέπεμψε την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές και έθεσε σε διαθεσιμότητα τον δικό της οδηγό καταδύσεων, που συνόδευε τους δύο πελάτες της.

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Η Εθνική Ένωση Σκαφών των Μαλδίβων, NBAM, ανακοίνωσε ότι εξετάζει την υπόθεση και ζήτησε έρευνα από την Αστυνομία των Μαλδίβων, το υπουργείο Τουρισμού και τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές.