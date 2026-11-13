Άβολη στιγμή για τον Μακρόν: H viral φωτό του με την πρωθυπουργό της Ισλανδίας -Εσκυψε να την αγκαλιάσει, εκείνη έκανε πίσω

Ένα αμήχανο στιγμιότυπο κατέγραψε ο φακός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με πρωταγωνιστές τον Εμανουέλ Μακρόν και την πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ.
Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται να σκύβει για να την αγκαλιάσει, αλλά η Φροσταντότιρ φάνηκε να αποφεύγει την αγκαλιά, υποχωρώντας ελαφρώς προς τα πίσω, ενώ παράλληλα κρατούσε το χέρι της στον ώμο του.
Η Ισλανδή πρωθυπουργός έδειχνε αμήχανη, καθώς κοιτούσε τον φωτογράφο στα δεξιά της, ο οποίος απαθανάτισε την άβολη αυτή στιγμή. Ο Μακρόν, ωστόσο, έδειχνε ευδιάθετος, χαμογελούσε και κοιτούσε την πρωθυπουργό στα μάτια καθώς έγειρε προς το μέρος της.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στο πλαίσιο συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν χθες στο Δουβλίνο για μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.