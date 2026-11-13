 Άβολη στιγμή για τον Μακρόν: H viral φωτό του με την πρωθυπουργό της Ισλανδίας -Εσκυψε να την αγκαλιάσει, εκείνη έκανε πίσω
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή για τον Μακρόν: H viral φωτό του με την πρωθυπουργό της Ισλανδίας -Εσκυψε να την αγκαλιάσει, εκείνη έκανε πίσω

Ελένη Κυριακίδου
EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Εμανουέλ Μακρόν
© AP Photo/Virginia Mayo)

Ένα αμήχανο στιγμιότυπο κατέγραψε ο φακός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με πρωταγωνιστές τον Εμανουέλ Μακρόν και την πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ.

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται να σκύβει για να την αγκαλιάσει, αλλά η Φροσταντότιρ φάνηκε να αποφεύγει την αγκαλιά, υποχωρώντας ελαφρώς προς τα πίσω, ενώ παράλληλα κρατούσε το χέρι της στον ώμο του.

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Η Ισλανδή πρωθυπουργός έδειχνε αμήχανη, καθώς κοιτούσε τον φωτογράφο στα δεξιά της, ο οποίος απαθανάτισε την άβολη αυτή στιγμή. Ο Μακρόν, ωστόσο, έδειχνε ευδιάθετος, χαμογελούσε και κοιτούσε την πρωθυπουργό στα μάτια καθώς έγειρε προς το μέρος της.

H viral φωτογραφία των δύο ηγετών © AP Photo/Virginia Mayo
H viral φωτογραφία των δύο ηγετών © AP Photo/Virginia Mayo

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο πλαίσιο συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν χθες στο Δουβλίνο για μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Εμανουέλ Μακρόν
Ο Μακρόν με τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου © AP Photo/Virginia Mayo
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