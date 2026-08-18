Viral ο απίθανος διαγωνισμός στην Αϊόβα: Μικροί και μεγάλοι διαγωνίζονται για το καλύτερο… κακάρισμα γαλοπούλας - iefimerida.gr

Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσεις σε πανηγύρια στις ΗΠΑ αφού οι διαγωνισμοί που λαμβάνουν χώρα είναι εντελώς απρόβλεπτοι.

Αυτό συνέβη και στην πολιτεία Αϊόβα όπου διαγωνιζόμενοι προσπάθησαν να μιμηθούν τον ήχο της γαλοπούλας. Η διαδικασία είναι λογικό να προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα βίντεο που κυκλοφόρησαν να έχουν γίνει ήδη viral στο διαδίκτυο.

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Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να μιμηθούν τέσσερις χαρακτηριστικούς ήχους της γαλοπούλας: ένα gobble (κάλεσμα αρσενικής γαλοπούλας), ένα cluck (χαμηλό κούρνιασμα), ένα murr (χαμηλό γουργουρητό) και ένα kee-kee run (το χαρακτηριστικό κάλεσμα των νεαρών γαλοπούλων).

Οι νικητές έλαβαν έπαθλο μόλις... 5 δολάρια

Ο Διαγωνισμός Μιμήσεων Φωνής Γαλοπούλας (Turkey Calling Contest) είναι μία από τις πιο ξεχωριστές διοργανώσεις της Iowa State Fair. Χωρίζεται σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες: 4-16 ετών και 17 ετών και άνω. διασκεδάσουν και να συμμετάσχουν.

6 άτομα από δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες αναδείχθηκαν νικητές της βραδιάς. Ωστόσο, προς απογοητεύσή τους δεν κέρδισαν κανένα τεράστιο ποσό… μόλις 5 δολάρια!