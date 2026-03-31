Viral απόδραση κοπέλας από μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού -Δεν την πήραν χαμπάρι οι αστυνομικοί [βίντεο] - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Viral απόδραση κοπέλας από μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού -Δεν την πήραν χαμπάρι οι αστυνομικοί [βίντεο]

Viral απόδραση κοπέλας από μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού στις ΗΠΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

«Κινηματογραφική» απόδραση πραγματοποίησε κοπέλα υπό κράτηση στις ΗΠΑ.

Μια νεαρή γυναίκα ξέφυγε από την αστυνομική επιτήρηση αφού κατάφερε να χωρέσει από ένα μισόκλειστο παράθυρο αυτοκινήτου της αστυνομίας το Σάββατο στο Μίσιγκαν.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου, δείχνει τη γυναίκα να σφηνώνεται στην χαραμάδα του παραθύρου του οχήματος της αστυνομίας του Muskegon Heights και μετά να φεύγει τρέχοντας με τα χέρια της δεμένα, την ώρα που οι αστυνομικοί διεξήγαγαν έρευνα σε παρακείμενο βανάκι.

«Κινηματογραφική» απόδραση

Το βίντεο που τραβήχτηκε από περαστικό δείχνει την γυναίκα την στιγμή της επικής απόδρασης.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WZZM, θυγατρικός του ABC, μετέδωσε τη Δευτέρα ότι η ύποπτη, η οποία φέρεται να είχε εκκρεμή παραβίαση των όρων αναστολής της, εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

