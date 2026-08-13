Viral: Το απόλυτα συγχρονισμένο άλμα Ισπανού skateboarder κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης Ηλίου [βίντεο] - iefimerida.gr

«Το κόλπο της ζωής μου»: Έτσι χαρακτήρισε ο Ολυμπιονίκης του skateboard το απόλυτα συγχρονισμένο άλμα που έκανε με την ευθυγράμμιση της Σελήνης και του Ήλιου κατά τη διάρκεια της ολικής ηλιακής έκλειψης.
Ο Ισπανός Ολυμπιονίκης του skateboard Ντάνι Λεόν κατάφερε να συγχρονίσει ένα θεαματικό άλμα με τη στιγμή που η Σελήνη περνούσε μπροστά από τον Ήλιο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα.
Δείτε το εντυπωσιακό άλμα του Ισπανού skateboarder κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης ηλίου
Στη φωτογραφία που έγινε viral, ο αθλητής εμφανίζεται να αιωρείται στον αέρα, με τη σιλουέτα του να ξεχωρίζει τέλεια μπροστά από τον σκοτεινιασμένο ηλιακό δίσκο.
Ο Ντάνι Λεόν, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ισπανικού skateboard, μοιράστηκε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη στιγμή «το κόλπο της ζωής του», έχοντας επίγνωση ότι κατάφερε να απαθανατίσει μια μοναδική σκηνή.
Στο Instagram, η ανάρτηση συγκέντρωσε αρκετά εκατομμύρια likes μέσα σε λίγες ώρες, με τους χρήστες να αποθεώνουν το «τέλειο timing» και να χαρακτηρίζουν τη φωτογραφία «ιστορική».
Υπενθυμίζεται πως η έκλειψη της 12ης Αυγούστου αποτέλεσε ένα εξαιρετικά σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο. Ήταν ορατή από τμήμα της Ευρώπης και ήταν η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που μπορούσε να παρατηρηθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο από το 1999.