Vectis: Το υπερηχητικό «αόρατο» drone «βοηθός» του F-35 που ετοιμάζουν στις ΗΠΑ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα αυτόνομο υπερηχητικό drone με χαρακτηριστικά stealth, κατασκευασμένο για να συνοδεύει τα αμερικανικά F-35 σε αποστολές καταδίωξης, κατασκοπείας και επιθέσεων, αποκάλυψε η Lockheed Martin.

Το Vectis, όπως λέγεται το drone αυτό, είναι το τελευταίο δημιούργημα του εργαστηρίου προηγμένης έρευνας και ανάπτυξης Skunk Works της Lockheed Martin, απ' όπου έχουν βγει τα U2, τα SR-71 Blackbird και τα F-117 Nighthawk.

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου με χρήματα της εταιρείας, το Vectis θεωρείται ήδη μια πρωτοποριακή καινοτομία που θα μπορούσε να δώσει στην Αμερική και στους συμμάχους της ένα μεγάλο πλεονέκτημα στους αιθέρες, ενσωματώνοντας την παγκόσμια τάση, σύμφωνα με την οποία τα μητρικά αεροσκάφη θα χειρίζονται ένα αυτόνομο drone ένα σμήνος drones, που θα εκτελούν πολλές παράλληλες επιχειρησιακές αποστολές.

Τα χαρακτηριστικά του νέου drone της Lockheed Martin

Μεγαλύτερο από ένα drone τύπου πυραύλου, αλλά μικρότερο από ένα μαχητικό F-16, το Vectis εμπίπτει στην κατηγορία μη επανδρωμένων αεροσκαφών Group 5, κάτι που σημαίνει ότι ζυγίζει πάνω από 600 κιλά και μπορεί να πετάξει σε ακραία υψόμετρα.

Σύμφωνα με τις απεικονίσεις του Vectis, το drone αυτό θα είναι σχήματος Δ χωρίς ουρά, που το βοηθά να αποφεύγει τα εχθρικά ραντάρ, θα διαθέτει άτρακτο με χαρακτηριστικά stealth και κινητήρα στο ουραίο πάνω μέρος.

Το drone αυτό θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί επιθέσεις ακριβείας, ηλεκτρονικό πόλεμο, επιτήρηση και αμυντικές και επιθετικές αερομαχίες. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να πετάει αυτόνομα ή να λειτουργεί ως «πιστός βοηθός» στα πιο προηγμένα αεροσκάφη της Αμερικής, όπως το F-35 Lightning II. Και, σε αντίθεση με πολλά απόρρητα πρωτότυπα, το Vectris δεν θα είναι διαθέσιμο μόνον για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, αλλά και για συμμάχους, αφού διαθέτει ανοιχτή για αναβαθμίσεις αρχιτεκτονική και κατασκευάζεται με γνώμονα την προσιτή τιμή μέσω ψηφιακού σχεδιασμού και προηγμένης κατασκευής.

Ο ρόλος των drones συνοδείας στις εναέριες αναμετρήσεις

«Το Vectis είναι το αποκορύφωμα της εμπειρίας μας στην ολοκλήρωση σύνθετων συστημάτων, στην ανάπτυξη προηγμένων μαχητικών και στην αυτονομία», τόνισε ο Ο' Τζέι Σάντσεζ, επικεφαλής της Skunk Works, ενόψει του συνεδρίου Air Space and Cyber της Ένωσης Πολεμικής Αεροπορίας, σημειώνοντας ότι το νέο drone «παρέχει τον υψηλότερο βαθμό επιβιωσιμότητας CCA [Collaborative Combat Aircraft - αεροσκάφος συνοδείας μάχης]».

«Τα πρωτότυπα ανταλλακτικά έχουν παραγγελθεί, η ομάδα βρίσκεται σε εξέλιξη και σκοπεύουμε να πετάξουμε τα επόμενα δύο χρόνια».

Τα αποκαλυπτήρια του drone της Lockheed Martin γίνονται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, που διαθέτει στην παρούσα φάση λιγότερα από τα μισά μαχητικά αεροσκάφη που είχε το 1987. Τα αεροσκάφη αποσύρονται ταχύτερα απ' ό,τι αντικαθίστανται, καθώς οι επιτελείς στρέφονται σε φθηνά, μη επανδρωμένα drones με τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Vectis, τα οποία θεωρούνται πολλαπλασιαστές ισχύος, μιας και μπορούν να συνοδεύουν επανδρωμένα μαχητικά και να κατακλύζουν τις εχθρικές αεράμυνες.

«Το CCA αφορά στην παροχή αποφασιστικού πλεονεκτήματος σε εξαιρετικά αμφισβητούμενα περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα επιταχύνει την ανάπτυξη μέσω καινοτόμων στρατηγικών σχεδιασμού και προμηθειών - και οι δύο προμηθευτές πληρούν ή ξεπερνούν βασικά ορόσημα. Αυτά τα αεροσκάφη θα μας βοηθήσουν να μετατρέψουμε την ετοιμότητα σε επιχειρησιακή κυριαρχία» δήλωσε, νωρίτερα φέτος, ο στρατηγός Ντέιβιντ Άλβιν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το Vectis θα είναι πλήρως επιχειρησιακό το 2028

Σύμφωνα με τη Lockheed Martin, το προηγμένο drone αναμένεται να πετά στους ουρανούς μέχρι τα τέλη του 2027 και να είναι πλήρως επιχειρησιακό σε τρία χρόνια.

Το drone θα έχει την εμβέλεια να επιχειρεί όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Ινδο-Eιρηνικού Ωκεανού. Ο σχεδιασμός του παρουσιάζεται ως πιο βιώσιμος και επαναχρησιμοποιήσιμος από τους ανταγωνιστές, σηματοδοτώντας μια στροφή από την αντιμετώπιση των drones ως αναλώσιμων περιουσιακών στοιχείων.

Η Skunk Works επιμένει ότι, λόγω της ευελιξίας του, το drone αυτό θα μπορούσε επίσης να προσαρμοστεί στις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, ή και των πολεμικών αεροποριών συμμάχων της Αμερικής, φέρνοντας το Vectis της Lockheed αντιμέτωπο με τα ανταγωνιστικά MQ-28 Ghost Bat της Boeing και άλλα ανάλογα stealth μη επανδρωμένα αεροσκάφη.