UNIFIL:Νεκρός ειρηνευτής του ΟΗΕ στον Λίβανο -Κατάπαυση πυρός στα χαρτιά, χάος στο πεδίο - iefimerida.gr

Η εύθραυστη εκεχειρία στον Λίβανο δοκιμάζεται, μετά τον θάνατο ειρηνευτή του ΟΗΕ, ενώ η UNIFIL βρίσκεται στο επίκεντρο αβεβαιότητας διεθνώς.

Μια ήδη εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στον Λίβανο φαίνεται να καταρρέει, καθώς το πεδίο παραμένει ρευστό και ανεξέλεγκτο. Οι εξελίξεις δημιουργούν έντονη ανησυχία για τη σταθερότητα στην περιοχή και τον ρόλο των διεθνών δυνάμεων.

Ένας Γάλλος ειρηνευτής σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, αφού περιπολία του ΟΗΕ δέχθηκε πυρά στο νότιο Λίβανο, σε αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως σκόπιμη επίθεση.

Ο στρατιώτης υπηρετούσε στην Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), η οποία επιβεβαίωσε ότι ένας ειρηνευτής σκοτώθηκε και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, όταν η περιπολία τους δέχθηκε πυρά από ελαφρά όπλα.

Η UNIFIL καλεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να ξεκινήσει άμεσα έρευνα για τον εντοπισμό και την απόδοση ευθυνών στους δράστες για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των ειρηνευτικών δυνάμεών της:



Μιλώντας στο Al Jazeera από το Παρίσι, ο αναλυτής γεωπολιτικής Τζο Μακαρόν περιέγραψε μια ρευστή και ασαφή κατάσταση, προειδοποιώντας ότι ακόμη και η λειτουργία της UNIFIL τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Αβεβαιότητα για τη συνέχιση λειτουργίας της UNIFIL

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για την επίθεση. Η ένοπλη ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν αρνήθηκε «κάθε σύνδεση» με το περιστατικό.

Ο Μακρόν σημείωσε ότι το νέο περιβάλλον στο έδαφος καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιχειρησιακή δράση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε, «δεν γνωρίζουμε πώς θα λειτουργήσει πλέον η UNIFIL», υπογραμμίζοντας το κενό σαφήνειας στις διεθνείς αποφάσεις.

Η ανάρτηση του Γάλλου Προέδρου:

«Ο Λοχίας-Μάχιμος Φλωριάν Μοντορίο του 17ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών Μηχανικών της Μοντομπάν έπεσε σήμερα το πρωί στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης εναντίον της UNIFIL. Τρεις από τους συντρόφους του τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν. Ο Έθνος κλίνει με σεβασμό και εκφράζει την υποστήριξή του στις οικογένειες των στρατιωτών μας και σε όλους τους στρατιωτικούς μας που είναι αναπτυγμένοι για την ειρήνη στον Λίβανο. Όλα δείχνουν ότι η ευθύνη αυτής της επίθεσης αρύνει τη Χεζμπολάχ. Η Γαλλία απαιτεί τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους υπεύθυνους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL.»

Διπλωματικές εντάσεις και ο ρόλος των Ισραηλινών

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχουν πολιτικές εντάσεις γύρω από τον ρόλο τρίτων χωρών, αναφέροντας πως το Ισραήλ δεν επιθυμεί την εμπλοκή της Γαλλίας σε σχετικές διαδικασίες. Επιπλέον, όπως είπε, οι πρόσφατες διπλωματικές ανακοινώσεις δεν αποσαφηνίζουν τον ρόλο της UNIFIL.

Χάος στο πεδίο και κενό εξουσίας στο Νότο

Στο πεδίο, η εικόνα παραμένει θολή, με τον έλεγχο να είναι κατακερματισμένος. Ο αναλυτής ανέφερε ότι ο λιβανικός στρατός δεν έχει παρουσία στο νοτιοδυτικό τμήμα, ενώ η Χεζμπολάχ διατηρεί τον έλεγχο περιοχών, δημιουργώντας μια «χαοτική και ρευστή κατάσταση» χωρίς ξεκάθαρη αρχή εξουσίας.

Νότιος Λίβανος / Φωτογραφία: AP

