Τζόντι Φόστερ: Ο άντρας, που πριν 45 χρόνια πυροβόλησε τον Ρίγκαν για να την εντυπωσιάσει, μίλησε για την ηθοποιό - iefimerida.gr

Ο Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, ο οποίος πριν από περισσότερα από 45 χρόνια πυροβόλησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει την Τζόντι Φόστερ, έδωσε σπάνια συνέντευξη.

«Απλώς εύχομαι στην Τζόντι Φόστερ να είναι καλά», δήλωσε ο 71χρονος Χίνκλεϊ στο podcast «The Mark Joseph Show», σύμφωνα με αποκλειστικό απόσπασμα της συνέντευξης που δημοσίευσε το Entertainment Weekly. «Δεν βλέπω πραγματικά τις ταινίες της, αλλά της εύχομαι τα καλύτερα και ξέρω ότι τα πάει αρκετά καλά», πρόσθεσε. «Και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω: Εύχομαι απλώς τα καλύτερα στην Τζόντι και ελπίζω να έχει μια καλή ζωή».

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Η απόπειρα δολοφονίας

Η απόπειρα δολοφονίας του Ρίγκαν σημειώθηκε στις 30 Μαρτίου 1981 έξω από το ξενοδοχείο Washington Hilton. Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ υπέστη κάταγμα στα πλευρά, διάτρηση πνεύμονα και σοβαρή εσωτερική αιμορραγία. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζέιμς Μπρέιντι, ο οποίος έμεινε μόνιμα ανάπηρος και πέθανε το 2014 από τις επιπλοκές του τραυματισμού του.

Ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας Τίμοθι Τζ. ΜακΚάρθι, σε πρώτο πλάνο, ο αστυνομικός Τόμας Κ. Ντελεχάντι, στο κέντρο, και ο Τζέιμς Μπρέιντι, στο βάθος, κείτονται τραυματισμένοι σε δρόμο έξω από ξενοδοχείο της Ουάσινγκτον, μετά τους πυροβολισμούς κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν © AP Photo/Ron Edmonds, File

Ο Χίνκλεϊ κρίθηκε τελικά αθώος λόγω ψυχικής ασθένειας. Είχε δηλώσει ότι προσπάθησε να σκοτώσει τον Ρίγκαν για να εντυπωσιάσει τη Φόστερ, την οποία είχε δει στην ταινία «Taxi Driver» του 1976, όταν εκείνη ήταν 18 ετών. Νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο το 2016 και το 2022 απαλλάχθηκε πλήρως από τους δικαστικούς περιορισμούς που του είχαν επιβληθεί.



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Στη νέα συνέντευξη, ο Χίνκλεϊ ανέφερε ότι τότε πίστευε πως θα μπορούσε να δημιουργήσει σχέση με τη Φόστερ και να περάσει μαζί της το υπόλοιπο της ζωής του, παραδεχόμενος ότι αυτές οι επιθυμίες του ήταν παραληρηματικές. Όταν ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή, ο οποίος είχε κάνει την παραγωγή στη βιογραφική ταινία του 2024 για τον Ριγκαν, αν είχε σκεφτεί ότι θα μπορούσε να καταλήξει στη φυλακή, ο Χίνκλεϊ απάντησε ότι πίστευε πως η Φόστερ θα τον ακολουθούσε όπου κι αν κατέληγε, είτε στη φυλακή είτε σε νοσοκομείο.



Ο Τζόζεφ τον ρώτησε επίσης αν η Φόστερ θα μπορούσε να είχε αποτελέσει η ίδια στόχο της βίας του. Ο Χίνκλεϊ απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι «η μοίρα τα έφερε αλλιώς» και πως τελικά στόχος έγινε ο Ρίγκαν αντί για εκείνη.

Τι έχει πει για το έγκλημα η Τζόντι Φόστερ

Η 63χρονη σήμερα Φόστερ έχει αναφερθεί σπάνια στο περιστατικό. Σε μία συζήτηση για το περιοδικό Interview το 2024 ωστόσο είχε αποκαλύψει ότι το γεγονός συνδέεται με την απόφασή της να μην ξαναπαίξει ποτέ σε θεατρική παράσταση.

«Επιτέλους μπορώ να παραδεχτώ ότι το ένα κομμάτι θεάτρου που έκανα όταν ήμουν στο κολέγιο, είχε τόσο πολύ τραύμα», είχε πει η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός. «Το έργο παίχτηκε σε δύο Σαββατοκύριακα, και εγώ το έκανα το πρώτο Σαββατοκύριακο, και ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο, ο Τζον Χίνκλεϊ πυροβόλησε τον πρόεδρο… Τον πυροβόλησε για να με εντυπωσιάσει, και μου είχε γράψει επιστολές, οπότε ήταν μια μεγάλη στιγμή στη ζωή μου».