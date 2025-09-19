O Τζον Στιούαρτ «έσφαξε με το βαμβάκι» τον Τραμπ για το «κόψιμο» του Κίμελ -«Εχει μετρητή ταλέντου» - iefimerida.gr

Γενεές δεκατέσσερις πέρασε ο Τζον Στιούαρτ τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια σπάνια εμφάνιση το βράδυ της Πέμπτης στο «The Daily Show» με αφορμή την επ’ αόριστον αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ.

«Από το Comedy Central, είναι το ολοκαίνουργιο, εγκεκριμένο από την κυβέρνηση «Daily Show», με τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας, τον Τζον Στιούαρτ!», ξεκίνησε ο διάσημος κωμικός την διάρκειας 23 λεπτών εκπομπή του δίνοντας στους τηλεθεατές μια γεύση του τι θα συνέβαινε αν υλοποιούνταν το όραμα του Τραμπ για την αναδιαμόρφωση των ΜΜΕ σύμφωνα με τις επιθυμίες του ενοίκου του Λευκού Οίκου..

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φορώντας σκούρο κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, που παρέπεμπαν στον Τραμπ και καθισμένος πίσω από ένα γραφείο, που κοσμούσαν χρυσές κορνίζες και επίχρυσα διακοσμητικά – σαν εκείνα στο Οβάλ Γραφείο της δεύτερης θητείας του Ρεπουμπλικανού – ο Στιούαρτ σατίρισε το πολιτικό κλίμα στην Αμερική και ειδικά την απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τις άμεσες απειλές του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Μπρένταν Καρ.

Στο πρώτο μέρος του επεισοδίου, που κανονικά προβάλλεται κάθε Δευτέρα, ο Στιούαρτ έπαιξε το ρόλο του απρόθυμου οικοδεσπότη διαβάζοντας εγκεκριμένη από το κράτος προπαγάνδα υπέρ του Τραμπ: «Σας καλωσορίζουμε απόψε από μια πραγματική σκ@...τρυπα, την καταβόθρα του εγκλήματος, Νέα Υόρκη. Μια τρομακτική καταστροφή, που δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανείς. Η Εθνοφρουρά κάποιου θα έπρεπε να εισβάλει σε αυτό το μέρος, δεν έχω δίκιο;», είπε με το κοινό να ξεσπά σε ακροατήριο και τον Στιούαρτ να σπεύδει να το επαναφέρει στην τάξη: «Τι κάνετε; Σιωπή! Μην μας το χαλάτε!»

Οι μπηχτές του Στιούαρτ για το ταξίδι του Τραμπ στη Βρετανία

Και συνέχισε σατιρίζοντας τη λατρεία των οπαδών του Τραμπ προς το πρόσωπό του: «Αν νιώθετε λίγο έξω από τα νερά σας αυτές τις μέρες, πιθανώς οφείλεται στο ότι ο μεγάλος Πατέρας μας δεν είναι εδώ. Γιατί ο Πατέρας κοσμούσε την Αγγλία με τη θρυλική του ζεστασιά και λάμψη... εντυπωσίαζε τους Άγγλους με τη γοητεία, την ευφυΐα και ένα αναμφισβήτητο σεξουαλικό χάρισμα που γέμιζε τον αέρα τους σαν μια ομίχλη του Λονδίνου γεμάτη φερομόνες!», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια παρουσίασε μερικά αποσπάσματα από το ταξίδι του Τραμπ., σε ένα από τα οποία ο τελευταίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ τερμάτισαν τον πόλεμο μεταξύ «Αζερμπαϊτζάν και Αλβανίας», εννοώντας την Αρμενία. Αλλά σε έναν κόσμο όπου ο Τραμπ είναι αδύνατο να κάνει λάθος, ο σαστισμένος Στιούαρτ είπε: «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη πολύ γρήγορα. Διορθώνομαι. Το Αζερμπαϊτζάν στην πραγματικότητα προφέρεται “Αμπερμπαϊτζάν» και η Αρμενία προφέρεται “Αλβανία”. Λυπάμαι για το λάθος!»

Σε ένα άλλο απόσπασμα από μια συνέντευξη Τύπου στη Βρετανία ένας δημοσιογράφος εκεί ρώτησε τον Τραμπ για την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ και κατά πόσον «δέχεται η ελευθερία του λόγου μεγαλύτερη επίθεση στη Βρετανία ή στην Αμερική». Κι ο Στιούαρτ έσπευσε να βάλει στη θέση του τον δημοσιογράφο: «Πώς τολμάτε κύριε, πώς τολμάτε; Με ποια οργάνωση είστε, κύριε, με την Antifa Herald Tribune;»

Ο... μετρητής ταλέντου

Στη συνέχεια, ο Στιούαρτ εξήγησε την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες: «Υπάρχει κάτι που ονομάζεται “Μετρητής Ταλέντου”. Είναι ένα εντελώς επιστημονικό όργανο που φυλάσσεται στο γραφείο του Προέδρου και του λέει πότε ο δείκτης ταλέντου ενός ερμηνευτή, που μετριέται κυρίως με την ευγένεια προς τον πρόεδρο - πέφτει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτό το σημείο, η FCC πρέπει να ειδοποιηθεί για να απειλήσει τις προοπτικές εξαγοράς για συγχωνεύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων συνεργατών δικτύου. Αυτές οι συνεργαζόμενες εταιρείες καλούνται στη συνέχεια να δώσουν τελεσίγραφα στην ακόμη μεγαλύτερη mega εταιρεία που ελέγχει τη ροή περιεχομένου που έχει εγκριθεί από το κράτος ή η FCC μπορεί απλώς να επιλέξει να απειλήσει άμεσα αυτές τις άδειες. Είναι βασική επιστήμη. Διαβάστε το Σύνταγμά σας!»

Ο Στιούαρτ χρησιμοποίησε κάποια βίντεο για να καταδείξει την υποκρισία του Τραμπ και των περί αυτόν όσον αφορά το είδος της ελευθερίας του λόγου που συνήθιζαν να υπερασπίζονται όταν αυτή στοχεύει την άλλη πλευρά. «Μόνο ένας κακός άνθρωπος θα γιόρταζε τη βία ή θα έκανε χυδαία αστεία γι' αυτήν», είπε ο Στιούαρτ, προτού προβάλει μια σειρά από κλιπ με αστέρια του κινήματος MAGA να γελούν και να αστειεύονται για την επίθεση με σφυρί στον σύζυγο της Δημοκρατικής πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

«Τώρα, ορισμένοι επικριτές μπορεί να υποστηρίξουν ότι οι ανησυχίες αυτής της κυβέρνησης σχετικά με την ελευθερία του λόγου είναι απλώς ένα κυνικό τέχνασμα, ένα προπέτασμα καπνού για να συγκαλύψει μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση εξουσίας και έναν μαζικό εκφοβισμό, χωρίς αρχές και ψυχρά αντίθετο σε οποιοδήποτε πείραμα διακυβέρνησης σε μια συνταγματική δημοκρατία», κατέληξε ο Στιούαρτ. «Κάποιοι θα το έλεγαν αυτό... Όχι εγώ, όμως. Νομίζω ότι είναι υπέροχο».