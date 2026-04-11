Τζον Κέρι: Ο Νετανιάχου συνεχώς πίεζε τις αμερικανικές κυβερνήσεις να χτυπήσουν το Ιράν, αλλά μόνο ο Τραμπ συμφώνησε» - iefimerida.gr

Ο Τζον Κέρι αποκάλυψε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επανειλημμένα ζητήσει από διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Οπως σημείωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι περισσότερες απέρριψαν τα αιτήματα εκτός από μία: αυτή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή The Briefing with Jen Psaki (πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τζο Μπάιντεν για λίγο στον Λευκό Οίκο), ο Κέρι ανέφερε ότι είχε συμμετάσχει σε πολλές σχετικές συζητήσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο Νετανιάχου «ήθελε να χτυπήσουμε» το Ιράν.

Αποκάλυψε πως το είχε ζητήσει τόσο από τον Μπαράκ Ομπάμα, όσο και από τον Τζο Μπάιντεν και τον Τζορτζ Μπους.

«Ο μόνος πρόεδρος που συμφώνησε σε αυτό ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Κέρι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξε διαφοροποίηση στη στάση των ΗΠΑ ανάλογα με την εκάστοτε κυβέρνηση.