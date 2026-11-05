Ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μετά τις απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη - iefimerida.gr

Σε συναγερμό βρίσκεται η Ευρώπη μετά τις αναφερόμενες απειλές για βόμβα σε αεροσκάφη και όπως δήλωσε ο επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών.

Ο κ. Τζιτζικώστας, δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να συμπεράνουμε ότι οι αναφερόμενες απειλές για βόμβες σε επιβατικές πτήσεις σε όλη την Ευρώπη «συνδέονται».

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Τζιτζικώστας: Πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ότι η ΕΕ «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και βρίσκεται σε συμβάσεις με τις πληγείσες χώρες.

«Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το εάν τα αναφερόμενα περιστατικά συνδέονται. Οι εθνικές έρευνες συνεχίζονται», λέει.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έχουν αναφερθεί 16 απειλές, μετά από τουλάχιστον επτά ανάλογα περιστατικά που έγιναν την Τρίτη.

Ολόκληρη η δήλωση του Απόστολου Τζιτζικώστα

«Οποιεσδήποτε απειλές κατά αμάχων είναι απαράδεκτες. Η διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών παραμένει προτεραιότητα.

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Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και βρισκόμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται, καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ έχει ενεργοποιηθεί σε σχέση με την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Έχω ζητήσει από τις εθνικές αρχές, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την αξιολόγηση των απειλών ασφαλείας, τη διερεύνηση περιστατικών και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αεροπορικής ασφάλειας, να συνεργάζονται στενά με τους διαχειριστές των αεροδρομίων, τις αεροπορικές εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου.

Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το εάν τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί συνδέονται μεταξύ τους. Οι έρευνες σε εθνικό επίπεδο βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.»

