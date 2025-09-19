Τζίμι Κίμελ: Πώς κόπηκε η εκπομπή του από το ABC, όλο το παρασκήνιο -Διαφημιστές ζητούν επιστροφή χρημάτων - iefimerida.gr

Λεπτομέρειες για τα όσα έγιναν εντός των γραφείων του ABC για το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ φέρνουν στο φως αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εκπομπής του τη Δευτέρα επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς για τις αντιδράσεις τους στην υπόθεση δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, ενώ αμφισβήτησε και το… πένθος του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος την επόμενη ημέρα χόρευε σε γήπεδο μπέιζμπολ, δείχνοντας χαλαρή διάθεση.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, επικοινώνησε με το ABC και έκανε παράπονα για την κριτική του Κίμελ.

Φαίνεται ότι η αντίδραση του Καρ ταρακούνησε το ABC, που ήδη έχει πληρώσει φέτος 16.000.000 δολάρια αποζημίωση για αγωγή που έγινε κατά του Τζορτζ Στεφανόπουλου, για σχόλιο κατά του Τραμπ.



Ο Τζίμι Κίμελ είχε αποφασίσει να τοποθετηθεί δημόσια γι' αυτή την παρέμβαση Καρ, ωστόσο δεν του επετράπη, καθώς το σόου του κόπηκε επ’ αόριστον.

Η απάντηση του Τζίμι Κίμελ που δεν δόθηκε ποτέ: Μπορεί να κάνεις χειρότερα τα πράγματα

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ο Κίμελ είχε προγραμματίσει να απαντήσει στα σχόλια του Καρ στην εκπομπή του την Τετάρτη το βράδυ, όμως πριν από την εμφάνισή του η Ντάνα Γουόρεν, συμπρόεδρος της Disney Entertainment, συζήτησε με τον παρουσιαστή το σχέδιό του για απάντηση.

Μετά τη συζήτησή τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος με τον οποίο σκόπευε να προσεγγίσει το θέμα μπορεί να έκανε χειρότερα τα πράγματα.

Παράλληλα, υπήρχε και θέμα ασφαλείας του προσωπικού, καθώς συνεργάτες του Κίμελ δέχτηκαν με e-mail απειλητικά μηνύματα, ενώ είδαν τα προσωπικά τους στοιχεία αναρτημένα στο διαδίκτυο.

Έτσι αποφασίστηκε να σταματήσει προσωρινά η προβολή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!».

Ο Κίμελ ενημερώθηκε για την απόφαση και το σκεπτικό της, αλλά ο ίδιος ήθελε να μεταφέρει από την οθόνη πως τα λόγια του διαστρεβλώνονταν σκόπιμα από ορισμένα μέλη του κινήματος MAGA. Τελικά, μάζεψε τα πράγματά του και αποχώρησε.



Οικονομική ζημιά στο ABC με το κόψιμο της εκπομπής του Κίμελ

Η εκπομπή του Κίμελ φέρνει τεράστια νούμερα στο ABC, καθώς οι διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του σόου… χρυσοπληρώνονται.

Με το κόψιμο της εκπομπής όμως, το κανάλι πρέπει να βρει πώς θα τις βολέψει. Το κανάλι πλήρωσε τους διαφημιστές που είχαν πληρώσει για διαφημίσεις που θα προβάλλονταν σε επεισόδια που ακυρώθηκαν, ώστε να μην τρέχουν νομικά και με αυτό το ζήτημα, ενώ αγοραστές διαφημίσεων δήλωσαν ότι πιθανότατα θα μεταφέρουν τα χρήματα που είχαν δεσμευτεί για την εκπομπή του Κίμελ σε άλλα προγράμματα. Ωστόσο, ορισμένοι σκέφτονται να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων.

«Ζούμε σε πολύ ανησυχητικές και σουρεαλιστικές εποχές, κάτι που είναι το μόνο που θα πω τώρα για το θέμα» δήλωσε ο John Wolk, μέλος της ομάδας της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, σε ανάρτηση στο Facebook την Πέμπτη.

Να σημειωθεί πως επώνυμοι στο Χόλιγουντ αλλά και παρουσιαστές έχουν επικρίνει την απόφαση της Disney να αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ.