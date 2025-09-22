Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ στο ABC -Η ανακοίνωση της Disney - iefimerida.gr

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επιστρέφει κανονικά στο ABC από το βράδυ της Τρίτης, καθώς η Disney ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την επαναφορά του παρουσιαστή.

«Την περασμένη Τετάρτη αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας.

Πήραμε αυτή την απόφαση επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα από τα σχόλια ήταν ακατάλληλα και, ως εκ τούτου, σκληρά.

Τις τελευταίες ημέρες είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τον Τζίμι και, μετά από αυτές τις συζητήσεις, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε την εκπομπή την Τρίτη» αναφέρει η σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με το TMZ.

Το σχόλιο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ που έφερε την αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν έπειτα από ένα σχόλιο που έκανε ο δημοφιλής παρουσιαστής στο «Jimmy Kimmel Live!» αναφορικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Κίμελ κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τη δολοφονία του Κερκ.

«Φθάσαμε σε νέα ύψη αυτό το Σαββατοκύριακο» είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα, «με τη συμμορία MAGA (σ.σ. τους οπαδούς του Τραμπ δηλαδή) να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Το κύμα συμπαράστασης και η ικανοποίηση Τραμπ

Οι αντιδράσεις έπειτα από την απόφαση για αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ ήταν έντονες, με πλήθος κόσμου να τάσσεται στο πλευρό του παρουσιαστή, ενώ υπήρξαν και πιέσεις από συνδρομητές ακόμη και για μποϊκοτάζ στην Disney.

Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του, υποστηρίζοντας ότι ο Κίμελ «δεν έχει ταλέντο», ενώ εμφανίστηκε έτοιμος να προχωρήσει σε ανάκληση αδειών σε κανάλια που θα υποστηρίξουν τον Κίμελ.