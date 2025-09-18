Τζίμι Κίμελ: Ποιος είναι ο «ακροβάτης της σάτιρας» που το ABC έκοψε εν μιά νυκτί την επιτυχημένη εκπομπή του - iefimerida.gr

Μια χειμωνιάτικη ημέρα του Νοεμβρίου του 1967 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης θα γεννηθεί ένας άνθρωπος που κάποια χρόνια αργότερα θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται τη νυχτερινή τηλεόραση.

Ο Τζίμι Κίμελ μεγάλωσε στο εκκεντρικό Λας Βέγκας, ένα περιβάλλον που, όπως έχει πει ο ίδιος, τον μύησε από νωρίς στο θέαμα και στο απρόβλεπτο.

Η πρώτη του επαγγελματική στάση ήταν το ραδιόφωνο. Με φωνή ζεστή, διάθεση ανατρεπτική και γρήγορη σκέψη, κέρδισε το κοινό των πρωινών εκπομπών και τράβηξε την προσοχή των παραγωγών της τηλεόρασης.

Τζίμι Κίμελ: Ακροβάτης στα όρια της σάτιρας

Σύντομα βρέθηκε στο Win Ben Stein’s Money, όπου το χιούμορ του τον έκανε να ξεχωρίσει και του χάρισε βραβείο Emmy. Από εκεί και πέρα, η πορεία του διαγράφεται ανοδικά μέχρι που τα έβαλε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. The Man Show, Crank Yankers και άλλα ευφάνταστα projects έστησαν το προφίλ ενός παρουσιαστή που δεν φοβόταν να ακροβατήσει στα όρια της σάτιρας.



Η μεγάλη του στιγμή ήρθε το 2003, όταν ανέλαβε το Jimmy Kimmel Live! στο ABC. Εκεί, συνδυάζοντας βιτριολικό χιούμορ με πολιτικό σχόλιο αλλά και εξομολογήσεις που προκαλούσαν δάκρυα στον τηλεθεατή και ανέβαζαν τα νούμερα τηλεθέασης κατάφερε να αποκτήσει πιστούς θαυμαστές, που τον ακολουθούν τηλεοπτικά για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο Κίμελ δεν δίστασε ούτε διστάζει να γελοιοποιήσει πολιτικούς, να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο την επικαιρότητα, αλλά και να αφήσει την προσωπική του ζωή να μπει στο πλατό.

Η προσωπική του ζωή

Για τον Κίμελ, η προσωπική ζωή δεν υπήρξε ποτέ αποστειρωμένη από το δημόσιο βήμα. Από τον πρώτο του γάμο με την Gina Maddy απέκτησε δύο παιδιά, ενώ η πολυσυζητημένη σχέση του με τη Σάρα Σίλβερμαν έγινε συχνά αντικείμενο σχολιασμού.

Το 2013 παντρεύτηκε τη Molly McNearney, σεναριογράφο της εκπομπής του, με την οποία έχει δύο ακόμη παιδιά. Ο μικρός τους γιος, Billy, γεννήθηκε με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και χρειάστηκε άμεση χειρουργική επέμβαση.

Ο Κίμελ μετέτρεψε την αγωνία του σε δημόσιο μήνυμα, μιλώντας με δάκρυα στα μάτια για τη σημασία της πρόσβασης όλων στην υγειονομική περίθαλψη, επιπλήττοντας παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ για τις περικοπές που δρομολογούσε στη δημόσια υγεία. Ήταν Μάιος του 2017 και ο Ντόναλντ Τραμπ μετρούσε ήδη πέντε μήνες στην προεδρία.



Η ιταλική υπηκοότητα

Τον περασμένο Αύγουστο αποκάλυψε πως απέκτησε ιταλική υπηκοότητα λόγω της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Πήρα την ιταλική υπηκοότητα» παραδέχτηκε ο Κίμελ, μιλώντας στο The Sarah Silverman Podcast.

«Η κατάσταση δεν είναι τόσο άσχημη όσο φανταζόσουν. Είναι πολύ χειρότερη - είναι απίστευτο. Νομίζω ότι είναι πιθανώς χειρότερη από ό,τι θα ήθελε (ο Τραμπ) να είναι», πρόσθεσε.



Ο Κίμελ συγκαταλέγεται σε μια ομάδα παρουσιαστών βραδινών τοκ σόου, μαζί με τους Τζον Όλιβερ, Τζον Στιούαρτ και Στίβεν Κολμπέρ, οι οποίοι χρησιμοποιούν τακτικά τις εκπομπές τους ως πλατφόρμα για να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ.

Με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν / Φωτογραφία: AP

Πριν από μερικούς μήνες το CBS ανακοίνωσε πως σταματά την εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, λίγο μετά την κριτική που άσκησε ο παρουσιαστής της στην απόφαση του καναλιού για δικαστικό συμβιβασμό με τον Τραμπ σε μια αγωγή ύψους 16.000.000 δολαρίων. Τώρα, το ABC ανακοίνωσε πως αποσύρει επ' αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ.



Σήμερα, στα 57 του, ο Τζίμι Κίμελ παραμένει στη συνείδηση εκατομμυρίων Αμερικανών μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της αμερικανικής τηλεόρασης. Έχει παρουσιάσει τα Όσκαρ, τα Emmys και δεκάδες ακόμη μεγάλες βραδιές, αλλά η αληθινή του δύναμη βρισκόταν στο στούντιο της ABC, εκεί όπου κάθε βράδυ πάντρευε το γέλιο με την κριτική. Και αν κάτι τον έκανε ξεχωριστό, είναι πως δεν φοβάται να δείξει πως πίσω από τον σαρκασμό και τα αστεία κρύβεται ένας άνθρωπος που νοιάζεται, συγκινείται και παλεύει όπως ακριβώς και οι τηλεθεατές του.



Πανηγυρίζει ο Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την «ακύρωση», όπως εκτίμησε, της τηλεοπτικής εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, βλέποντας «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έκρινε ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον».