Τζίμι Κίμελ: Σχεδόν 6,3 εκατ. τηλεθεατές παρακολούθησαν την επιστροφή του -Ρεκόρ 10ετίας - iefimerida.gr

Ρεκόρ δεκαετίας σημείωσε η τηλεοπτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στη βραδινή ζώνη, μετά τη σύντομη αναστολή της εκπομπής του που προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που έχουν έρθει στο «φως», η επιστροφή του δημοφιλούς παρουσιαστή και κωμικού στη «μικρή οθόνη» συγκέντρωσε περί τους 6,26 εκατ. θεατές.

Όπως αναφέρει το NBC NEWS, τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά δεδομένου του ότι ένα «συνηθισμένο» επεισόδιο του «Jimmy Kimmel Live!» προσελκύει περίπου 1,6 εκατ. θεατές.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, η επιστροφή του «Jimmy Kimmel Live!» ήταν το πιο επιτυχημένο επεισόδιο του δημοφιλούς show, εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Την ίδια ώρα, συνυπολογίζοντας τις πλατφόρμες του ABC, το YouTube, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον μονόλογο του παρουσιαστή για την ελευθερία του λόγου στην Αμερική έχουν παρακολουθήσει δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι, με τις προβολές να συνεχίζουν να αυξάνονται.

Τα παραπάνω, την ώρα που η Disney, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του ABC, επισήμανε ότι το επεισόδιο δεν προβλήθηκε στο 23% των αμερικανικών νοικοκυριών, γεγονός που οφείλεται στο ότι οι Nexstar και Sinclair -δύο από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες τοπικών σταθμών του ABC- εξακολουθούν να αρνούνται να προβάλουν την εκπομπή.

Τζίμι Κίμελ: Το χρονικό της προσωρινής παύσης της εκπομπής του και η θριαμβευτική επιστροφή

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζίμι Κίμελ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολιτικής θύελλας για σχεδόν μία εβδομάδα, έπειτα από σχόλια που έκανε σχετικά με τα πολιτικά κίνητρα της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Η απόφαση της Disney να αποσύρει προσωρινά την εκπομπή του προκάλεσε αντιδράσεις από προσωπικότητες του Χόλιγουντ, αλλά και από νομοθέτες, πυροδοτώντας μια εθνική συζήτηση σχετικά με την ελευθερία του λόγου.

Στα πρώτα λεπτά της τηλεοπτικής του επιστροφής, ο 57χρονος Κίμελ υπερασπίστηκε με πάθος την ελευθερία του λόγου και σατίρισε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος, προσπάθησε ταυτόχρονα να κατευνάσει τα πνεύματα, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να υποβαθμίσω τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου».