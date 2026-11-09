Τζένσεν Χουάνγκ: Το προφίλ του διακριτικού μεγιστάνα της τεχνολογίας, που μπλέχτηκε στα δίκτυα μιας Κινέζας κατάσκοπου - iefimerida.gr

Πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο έχει γίνει ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο Αμερικανοταϊβανός CEO της Nvidia, εξαιτίας του εξωσυζυγικού δεσμού του – και μάλιστα με μία κατάσκοπο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Υπό την ηγεσία του, η Nvidia εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολύτιμους τεχνολογικούς κολοσσούς, κυριαρχώντας στην αγορά μικροεπεξεργαστών AI και εκτινάσσοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια χάρη στις κάρτες γραφικών (GPU).

Η στενή του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ τροφοδότησε τις ανησυχίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για τον δεσμό του με την Άλις Χουάνγκ, ύποπτη για κατασκοπεία και παράνομη διοχέτευση τσιπ AI στην Κίνα.

Γεννημένος στην Ταϊπέι, μετανάστευσε 9 ετών στις ΗΠΑ όπου βίωσε μπούλινγκ σε αναμορφωτήριο. Αργότερα σπούδασε μηχανικός και, αφού εργάστηκε σε εταιρείες ημιαγωγών, ίδρυσε την Nvidia το 1993 για να λύσει σύνθετα υπολογιστικά προβλήματα.

Μετά την αποκάλυψη της σχέσης του, ο Χουάνγκ δήλωσε στους εργαζομένους της Nvidia ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, εκφράζοντας βαθιά μεταμέλεια για την προδοσία της επί δεκαετίες συζύγου του, Λόρι Μιλς.

Ο 63χρονος Χουάνγκ, ένας από τους ισχυρότερους και διασημότερους πάτρονες της AI στον κόσμο, βρίσκεται στο κέντρο ενός σκανδάλου κινεζικής κατασκοπείας, λόγω της σχέσης του με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος εταιρείας τεχνολογίας από τη Σιγκαπούρη, η οποία φέρεται να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες για να προσεγγίσει τον ισχυρό άνδρα της Nvidia και να συγκεντρώσει πληροφορίες για την εταιρεία και την αμερικανική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.



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Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ και η σύζυγός του Λόρι, σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου της Κίνας 24 Σεπτεμβρίου 2026, Ουάσινγκτον. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Φωτογραφίες και βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν τους δύο τους σε κοινές εμφανίσεις, όπως σε εκδήλωση του κλάδου το 2024 αλλά και σε δείπνο στην Ταϊπέι της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της έκθεσης τεχνολογίας Computex το 2025, όπου καταγράφηκαν σε ιδιαίτερα θερμές στιγμές

Η αποκάλυψη της ταυτότητας της Κινέζας συντρόφου του Χουάνγκ προκάλεσε σάλο στις ΗΠΑ, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι οι αμερικανικές παρακολουθούσαν την Χουάνγκ για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι ο ΥΠΕΞ Μαρκο Ρούμπιο είχε προειδοποιήσει για την εξωσυζυγική σχέση του CEO της Nvidia με την Κινέζα κατάσκοπο.



Ο άνθρωπος που έκανε την Nvidia παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσο

Στην κεφαλή του κολοσσού της Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ χρωστά την δημοφιλία του στην επιτυχία των μικροτσίπ της εταιρίας που ονομάζονται κάρτες γραφικών ή GPU (Graphics Processing Unit) και αποτελούν κλειδί στην ανάπτυξη της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολύτιμους τεχνολογικούς κολοσσούς παγκοσμίως, κυριαρχώντας στην αγορά των μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σε πρόσφατη εκδήλωση της εταιρείας στο Βερολίνο, Γερμανία, 21 Οκτωβρίου 2026. (AP Photo/Markus Schreiber)

Η ακόρεστη δίψα του τομέα της τεχνολογίας αιχμής για τις GPU, που πωλούνται έναντι δεκάδων χιλιάδων δολαρίων το τεμάχιο, εκτίναξε την κεφαλαιοποίηση της καλιφορνέζικης εταιρείας στα 4.500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η προσωπική του περιουσία, στενά συνδεδεμένη με το περίπου 4% που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Nvidia, τοποθετείται από το Forbes σε περίπου 160 δισεκατομμύρια.

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Γόης, ντυμένος πάντα στα μαύρα και με «ουδέτερη» πολιτική στάση

Χαρισματικός, ντυμένος πάντα με ένα μαύρο T-shirt και δερμάτινο μπουφάν, ο Τζένσεν Χουάνγκ ξεχωρίζει ανάμεσα στους μεγιστάνες της υψηλής τεχνολογίας, εκτός των άλλων και χάρη στο τατουάζ του με το logo της Nvidia και την αγάπη του για τα σπορ αυτοκίνητα.

Επί μακρόν ο Τζένσεν Χουάνγκ κρατήθηκε μακριά από κάθε πολιτική τοποθέτηση.

Ενδεικτικά, αντίθετα με τους Ιλον Μάσκ και Μαρκ Ζάκερμπεργκ,ο CEO της Nvidia ήταν απών από την τελετή της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο 2025.

Αλλά έκτοτε έχουν έρθει κοντά και έχει γίνει άτυπος σύμβουλός του σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Μάλιστα, ο Χουάνγκ συνόδευσε τον Τραμπ στην επίσκεψή του στην Κίνα την περασμένη άνοιξη, μααζί με τους άλλους μεγιστάνες της AI.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από δεξιά, χειροκροτεί μετά την απονομή του Εθνικού Μεταλλίου Επιστημών στον συνιδρυτή της Google, Σεργκέι Μπριν, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, στον Έλον Μασκ, στη Λίζα Σου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Advanced Micro Devices, και του Εθνικού Μεταλλίου Τεχνολογίας και Καινοτομίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dell, Μάικλ Ντελ, στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ, 8 Οκτωβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

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Αυτή η στενή σχέση με τον Τραμπ τροφοδότησε τις ανησυχίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για την στενή του σχέση με την Αλις Χουάνγκ, η οποία θεωρείται ύποπτη ότι είναι πράκτορας του Πεκίνου και ότι διοχέτευσε παράνομα στην Κίνα, μέσω της εταιρείας της με έδρα την Σιγκαπούρη, προηγμένα τσιπ AI της Nvidia.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια - 9χρονος μετανάστης στις ΗΠΑ και θύμα μπούλινγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ ενσαρκώνει το παλιό κλασσικό αμερικανικό success story.



Γεννήθηκε στην Ταϊπέι το 1963 και στα 9 του χρόνια στάλθηκε μαζί με τον αδερφό του από την Ταϊλάνδη όπου είχαν μεταναστεύσει οι γονείς τους σε θείους, φρέσκους μετανάστες στις ΗΠΑ.

Οι συγγενείς τους έγραψαν τα δύο παιδιά εσωτερικά στο Oneida Baptist Institute, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που είχε ιδρυθεί με σκοπό την αναμόρφωση ανήλικων μελών συμμοριών, πιστεύοντας ότι είναι ένα υψηλού κύρους οικοτροφείο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ ήταν ο μικρότερος μαθητής του ιδρύματος, δεν μιλούσε αγγλικά και - κατά την διάρκεια των δύο ετών που πέρασε στο οικοτροφείο και καθόρισαν την ζωή του - έπεφτε αδιάκοπα θύμα μπούλινγκ, ενώ ήταν υποχρεωμένος να καθαρίζει τις τουαλέτες του σχολείου.

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«Δουλεύαμε πραγματικά πολύ και τα άλλα παιδιά ήταν πολύ σκληρά… Αλλά, στην τελική, απόλαυσα τον χρόνο που πέρασα εκεί», έλεγε σε συνέντευξη που είχε δώσει στο δημόσιο αμερικανικό ραδιόφωνο NPR.

Από τα χαμηλά στην κορυφή του κόσμου

Στο μεταξύ, επέστρεψε στην οικογένειά του, όταν οι γονείς του εγκαταστάθηκαν στο Ορεγκον, όπου πηδούσε τις τάξεις του σχολείου, για να τελειώσει στα 20 του χρόνια το πανεπιστήμιο.

Ο Χουάνγκ είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MS) από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Αρχικά άρχισε να εργάζεται στις εταιρείες AMD και LSI Logic, ειδικευμένες στους ημιαγωγούς, στην ανάπτυξη μικροτσίπ, που είναι και το πάθος της ζωής του.

Το 1993 ιδρυσε μαζί με τους Κρις Μαλαχόφσκι και Κέρτις Πριμ την Nvidia «για να επιλύσει προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν να διαχειρισθούν οι κοινοί υπολογιστές», με ημιαγωγούς αρκετά ισχυρούς ώστε να διαχειρίζονται τα 3D (τρισδιάστατα γραφικά).

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ, δεξιά, και ο Ίλον Μασκ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη της ιστοσελίδας America.gov, 29 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Η Nvidia ανέπτυξε την πρώτη GPU το 1999 και στην συνέχεια ακολούθησε η έκρηξη της χρήσης της σε κέντρων δεδομένων (data centers), στην πληροφορικής εξ αποστάσεως (cloud computing) και στην γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI).

«Είναι ο πιο παθιασμένος άνθρωπος που έχω δει στην ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Χουάνγκ πρώην υπάλληλος της Nvidia. «Θέλεις να τον ευχαριστήσεις και ντρέπεσαι αν δεν έκανες το καλύτερο που μπορούσες να κάνεις».

«College sweethearts» - Ο γάμος του με την συμφοιτήτριά του,

Λόρι Μιλς

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι παντρεμένος για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες με τη Λόρι Μιλς (Lori Mills), με την οποία γνωρίστηκαν στα φοιτητικά τους χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Σπένσερ και τη Μάντισον

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Οι δυο τους ήταν «college sweethearts» - γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον όπου σπούδαζαν και οι δύο ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και ήταν ζευγάρι στο εργαστήριο (lab partners). Μάλιστα, κάποτε, ο Χουάνγκ έχει αναφέρει ότι της ζήτησε ραντεβού προτείνοντάς της να κάνουν μαζί τις εργασίες τους.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1985, οκτώ χρόνια πριν από την ίδρυση της Nvidia και η Λόρι τον στήριξε στο επιχειρηματικό του σχέδιο.

Καθώς η εταιρεία αναπτυσσόταν και ο Χουάνγκ εργαζόταν πάνω από 80 ώρες την εβδομάδα, η Λόρι εγκατέλειψε τη δική της καριέρα στη μηχανική για να αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών τους, αναλαμβάνοντας, όπως ο ίδιος έχει παραδεχθεί, το 90% των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Παρά την τεράστια επαγγελματική του προβολή, ο Χουάνγκ διατηρούσε παραδοσιακά ένα χαμηλό οικογενειακό προφίλ, το οποίο όμως τώρα δοκιμάζεται έντονα.

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Μ ετά την αποκάλυψη της σχέσης του με την Άλις Χουάνγκ στις 8 Νοεμβρίου 2026, ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε στους εργαζομένους της Nvidia ότι αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη» και εξέφρασε βαθιά μεταμέλεια που πρόδωσε τη σύζυγό του.

Η Λόρι Μιλς δεν έχει προβεί σε καμία δημόσια δήλωση.