Παρά τη μαζική κινητοποίηση εργαζομένων και κορυφαίων στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αρνήθηκε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία.

Σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση των προθέσεων των μελών του, δεν υπάρχει διάθεση να επανέλθει ο συνιδρυτής της εταιρείας ούτε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ούτε σε οποιοδήποτε άλλο διοικητικό πόστο.

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Ο Χουάνγκ αποχώρησε από την Nvidia την περασμένη Πέμπτη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την προσωπική του σχέση με γυναίκα, η οποία φέρεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ως ύποπτη για κατασκοπευτική δράση υπέρ της Κίνας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, βάζοντας τέλος σε μια πορεία άνω των τριών δεκαετιών στην εταιρεία που ο ίδιος συνίδρυσε.

Χιλιάδες ζητούν την επιστροφή του

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοφανής εκστρατεία υπέρ της επιστροφής του. Περισσότεροι από 180.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει διαδικτυακή αίτηση, μεταξύ των οποίων χιλιάδες εργαζόμενοι της Nvidia, αλλά και ισχυρά ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής, με τον Elon Musk να συγκαταλέγεται στους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας.

Η καμπάνια υποστηρίζει ότι ο Χουάνγκ ενδέχεται να απομακρύνθηκε χωρίς να του δοθεί επαρκής χρόνος ή η δυνατότητα να υπερασπιστεί τη θέση του. Οι διοργανωτές της τονίζουν, μάλιστα, ότι η πρωτοβουλία είναι ανεξάρτητη και δεν έχει καμία επίσημη σύνδεση ή έγκριση από την Nvidia ή τον ίδιο τον πρώην επικεφαλής της.

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Στο κείμενο της αίτησης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διαδρομή του Χουάνγκ, ο οποίος αφιέρωσε 33 χρόνια στην ανάπτυξη της Nvidia, επενδύοντας σε τεχνολογικές ιδέες που αρχικά αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία από μεγάλο μέρος της βιομηχανίας. Όπως επισημαίνουν οι υπογράφοντες, η επιμονή του συνέβαλε καθοριστικά στη μεταμόρφωση της εταιρείας και στην αλλαγή του παγκόσμιου τεχνολογικού τοπίου.

Πιέσεις για νέο επικεφαλής εκτός Nvidia

Στο μεταξύ, η Nvidia έχει αναθέσει προσωρινά τα καθήκοντα της διευθύνουσας συμβούλου στην οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, ενώ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης μόνιμου αντικαταστάτη του Χουάνγκ.

Η προοπτική επιστροφής του, πάντως, αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο σκεπτικισμό από την επενδυτική κοινότητα. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τάχθηκε υπέρ της επιλογής ενός νέου επικεφαλής από το εξωτερικό της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι η Nvidia χρειάζεται ουσιαστικές αλλαγές στην ηγετική της ομάδα.

Οι δηλώσεις του συνδέονται και με τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τις πωλήσεις των τσιπ της εταιρείας σε επιχειρήσεις στη Σιγκαπούρη και σε άλλες ασιατικές χώρες, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο προϊόντα να κατέληξαν στην Κίνα παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.