O Τζέι Ντι Βανς υπερασπίζεται τον Πιτ Χέγκσεθ: Η προσπάθεια καθαίρεσής του δεν αφορά τον πόλεμο στο Ιράν - iefimerida.gr

Τη στήριξή του στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξέφρασε την Τρίτη ο Τζέι Ντι Βανς, αναφερόμενος στην προσπάθεια καθαίρεσής του από το Κογκρέσο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι κατηγορίες εναντίον του υπουργού Άμυνας Χέγκσεθ εστιάζουν στον πόλεμο στο Ιράν, με τρία άρθρα της πρότασης παραπομπής να αφορούν τη σύγκρουση, ενώ περιλαμβάνονται και ισχυρισμοί για παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Βενεζουέλα και Υεμένη.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τη διαδικασία «πολιτική παράσταση», υποστηρίζοντας ότι το Κογκρέσο διαθέτει άλλα εργαλεία για να εκφράσει τις διαφωνίες του και επιλέγει την εύκολη οδό της καθαίρεσης αντί για νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Σύμφωνα με τον Βανς, οι πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης είναι οι μεταρρυθμίσεις του Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο, όπως η αναδιάταξη δυνάμεων μακριά από την Ευρώπη και την Ουκρανία και η αναδιοργάνωση των ανώτατων αξιωματικών.

Οι πρωτοβουλίες αυτές, και όχι η στάση στο Ιράν, αποτελούν τον πυρήνα της αντιπαράθεσης, καθώς ο υπουργός Άμυνας ήρθε σε σύγκρουση με τη γραφειοκρατία του Πενταγώνου, πυροδοτώντας την προσπάθεια καθαίρεσής του.

Όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ, η σχετική διαδικασία δεν σχετίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Χέγκσεθ για την αντιμετώπιση χρόνιων προκλήσεων στο Πεντάγωνο.

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«Έχει διαπράξει ο Πιτ Χέγκσεθ εγκλήματα που δικαιολογούν την καθαίρεσή του; Το ερώτημα είναι παράλογο και η απάντηση είναι: προφανώς όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Βανς αποτελεί ακόμη μία δημόσια παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ υπέρ του υπουργού Άμυνας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος αριθμός ψήφων από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές που θα στηρίξουν την πρόταση καθαίρεσής του.

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Οι κατηγορίες και η παρέμβαση του Βανς

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο των κατηγοριών κατά του Χέγκσεθ, καθώς τρία από τα οκτώ άρθρα της πρότασης παραπομπής αφορούν συγκεκριμένα τη σύγκρουση.

Παράλληλα, μεταξύ των υπόλοιπων κατηγοριών περιλαμβάνονται ισχυρισμοί ότι ο υπουργός Άμυνας ξεκίνησε παράνομα στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα και την Υεμένη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τραμπ προσέθεσε ότι η διαδικασία της καθαίρεσης έχει μετατραπεί σε μια πολιτική παράσταση, η οποία χρησιμοποιείται στη θέση της ουσιαστικής χάραξης πολιτικής. Όπως σημείωσε, το Κογκρέσο διαθέτει πολλά εργαλεία για να εκφράσει τις διαφωνίες του σε επίπεδο πολιτικής, χωρίς να καταφεύγει σε διαδικασίες καθαίρεσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι νομοθέτες επιλέγουν την εύκολη οδό της καθαίρεσης, όπως έκαναν και στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, αντί να προχωρούν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Οι αλλαγές στο Πεντάγωνο στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Ο Βανς υποστήριξε ακόμη ότι οι βασικές αντιδράσεις των νομοθετών απέναντι στον Χέγκσεθ αφορούν κυρίως τις αποφάσεις του για την αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων μακριά από την Ευρώπη και την Ουκρανία, καθώς και την αναδιοργάνωση του σώματος των ανώτατων αξιωματικών.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποτελούν τον πραγματικό λόγο πίσω από την προσπάθεια καθαίρεσης του υπουργού και όχι η στάση του απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν.

«Αυτό δεν αφορά το Ιράν. Αφορά το γεγονός ότι ο Πιτ ήρθε αντιμέτωπος με τη γραφειοκρατία του Πενταγώνου», ανέφερε ο αντιπρόεδρος.