Η Τζακάρτα ξεπερνά το Τόκιο και αναδεικνύεται η πολυπληθέστερη πόλη του κόσμου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ - iefimerida.gr

Η Τζακάρτα αναδεικνύεται επισήμως στην πιο πολυπληθή πρωτεύουσα στον κόσμο, με τον πληθυσμό της να αγγίζει τα 42 εκατομμύρια, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΟΗΕ.

Το Τόκιο διατηρούσε τον τίτλο της μεγαλύτερης πόλης το 2000, όμως η επιβράδυνση της πληθυσμιακής του ανάπτυξης την τελευταία 25ετία είχε ως αποτέλεσμα να το ξεπεράσουν τόσο η Τζακάρτα όσο και η Ντάκα, η πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές.

Η Ντάκα θα πάρει τα ηνία μέχρι το 2050

Η Ντάκα, με σχεδόν 37 εκατ. κατοίκους, και η Τζακάρτα βρίσκονται πλέον πολύ μπροστά από το Τόκιο, που αριθμεί 33 εκατ. κατοίκους. Η Ντάκα αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου έως το 2050, ενώ ο πληθυσμός του Τόκιο προβλέπεται να μειωθεί τα επόμενα 25 χρόνια, αντικατοπτρίζοντας τη γηράσκουσα και συρρικνούμενη ιαπωνική κοινωνία.

Οι εννέα από τις δέκα πολυπληθέστερες πόλεις στον κόσμο βρίσκονται στην Ασία, με το Κάιρο της Αιγύπτου να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση, σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Η Ελίσα Σουτανουντζάτζα, διευθύντρια του Rujak Centre for Urban Studies στην Τζακάρτα, δήλωσε ότι η έκθεση επιβεβαιώνει αυτό που οι ειδικοί των πόλεων γνώριζαν ήδη: ότι ο ευρύτερος μητροπολιτικός πληθυσμός της Τζακάρτα είχε ξεπεράσει αυτόν του Τόκιο εδώ και χρόνια.

Τεράστιος πληθυσμός, σοβαρές προκλήσεις

Το τεράστιο μέγεθος του πληθυσμού της Τζακάρτα δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις, τόνισε, κυρίως λόγω της ελλιπούς συντονισμένης δράσης μεταξύ των τοπικών αρχών. Οι κάτοικοι της πόλης αντιμετωπίζουν καθημερινά ακραία κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση και συχνές πλημμύρες.

Ως απάντηση, η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανακοίνωσε το 2019 ότι θα μεταφέρει την πρωτεύουσα από το πυκνοκατοικημένο νησί της Ιάβας στο νησί Βόρνεο. Ωστόσο, το έργο για τη δημιουργία της νέας διοικητικής πρωτεύουσας, της Νουσαντάρα, αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις και δυσκολίες στην προσέλκυση επενδύσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, το 2025 το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού των 8,2 δισεκατομμυρίων κατοικούσε σε πόλεις — ποσοστό που το 1950 αντιστοιχούσε μόλις σε έναν στους πέντε ανθρώπους.

Ο αριθμός των μητροπόλεων άνω των 10 εκατ. κατοίκων έχει τετραπλασιαστεί από το 1975, από οκτώ σε 33. Δεκαεννέα από αυτές τις «μεγα-πόλεις» βρίσκονται στην Ασία. Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι η Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. έως το 2050, εντασσόμενη σε μια νέα ομάδα μεγα-πόλεων μαζί με την Αντίς Αμπέμπα στην Αιθιοπία και τη Χατζιπούρ στην Ινδία.

Η αστικοποίηση «καθοριστική δύναμη της εποχής μας»

Ο Λι Τζουνχούα, επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, υπογράμμισε ότι «η αστικοποίηση είναι μια καθοριστική δύναμη της εποχής μας».

«Όταν αντιμετωπίζεται με τρόπο συμπεριληπτικό και στρατηγικό, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, για οικονομική ανάπτυξη και για κοινωνική ισότητα», σημείωσε.

«Για να επιτευχθεί ισόρροπη χωρική ανάπτυξη, οι χώρες πρέπει να υιοθετήσουν ολοκληρωμένες εθνικές πολιτικές που να ευθυγραμμίζουν τη στέγαση, τη χρήση γης, τις μεταφορές και τις δημόσιες υπηρεσίες τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές».