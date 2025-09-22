 Ο τυφώνας Ραγκάσα πλησιάζει απειλητικά τις Φιλιππίνες -Σε επιφυλακή και η Ταϊβάν - iefimerida.gr
Ο τυφώνας Ραγκάσα πλησιάζει απειλητικά τις Φιλιππίνες -Σε επιφυλακή και η Ταϊβάν

Σε επιφυλακή η Ταϊβάν για τον τυφώνα
Σε επιφυλακή η Ταϊβάν για τον τυφώνα / Φωτογραφία AP
Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές των Φιλιππίνων και της Ταϊβάν για τον υπερτυφώνα Ραγκάσα (ή Νάντο) που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Τις επόμενες ώρες, ο πανίσχυρος τυφώνας αναμένεται να πλήξει τα αραιοκατοικημένα νησιά Μπατάνες, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων. Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 250 χλμ/ώρα.

Οι αρχές των Φιλιππίνων έδωσαν εντολή για εκκένωση περιοχών που απειλούνται στο βόρειο τμήμα της χώρας. Σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά σήμερα στην Μανίλα και σε 29 επαρχίες της χώρας. Οι τοπικές αρχές «δεν πρέπει να χάσουν χρόνο» για «να απομακρύνουν οικογένειες» από περιοχές που απειλούνται, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Τζόνβικ Ρεμούλια, καθώς ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο πρόκλησης εκτεταμένων πλημμυρών και κατολισθήσεων στο βόρειο τμήμα της Λουσόν, της μεγαλύτερης και πολυπληθέστερης νήσου του χώρας.

Σε εγρήγορση βρίσκονται εξάλλου και οι αρχές της Ταϊβάν, όπου αναμένεται η απομάκρυνση περίπου 300 κατοίκων στην κομητεία Χουαλιέν, στο ανατολικό τμήμα του νησιού.

