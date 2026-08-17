Ξεκινάει η δίκη για τη δολοφονία του διάσημου ράπερ Tupac, πριν από 30 χρόνια -Ο θάνατος που δίχασε και έμεινε ανεξιχνίαστος, μέχρι και σήμερα - iefimerida.gr

Ο διάσημος ράπερ Τούπακ Σακούρ (Tupac Shakur) πέθανε τον Σεπτέμβριο του 1996, λίγες μέρες αφού δέθηκε πυροβολισμούς από διερχόμενο αυτοκίνητο στο Λας Βέγκας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ντουέιν «Κέφε Ντι» Ντέιβις συνελήφθη το 2023 κατηγορούμενος ως ο ενορχηστρωτής της δολοφονίας του Τούπακ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οργάνωσε την επίθεση και προμήθευσε το φονικό όπλο, αν και δεν ήταν ο φυσικός αυτουργός.

Η δολοφονία του Τούπακ πυροδότησε θεωρίες, οι οποίες εντάθηκαν μετά τον φόνο του Notorious B.I.G. έξι μήνες αργότερα. Η υπόθεση συνδέεται με την έντονη διαμάχη μεταξύ των ραπ κοινοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ.

Το κατηγορητήριο εναντίον του Ντέιβις βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Compton Street Legend». Σε αυτά, ο πρώην αρχηγός συμμορίας εμφανίζεται ως ένας από τους τελευταίους επιζώντες μάρτυρες της φονικής επίθεσης.

Ο Ντέιβις περιγράφει ότι ο καβγάς του ανιψιού του με τον Τούπακ οδήγησε στο σχέδιο εκδίκησης. Η ομάδα του εντόπισε το όχημα του ράπερ, με αποτέλεσμα ένας από τους συνεργούς του να ανοίξει πυρ εναντίον του.

Η δολοφονία του σόκαρε και δίχασε την παγκόσμια ραπ κοινότητα και παρέμεινε ανεξιχνίαστη για δεκαετίες - αλλά τώρα, 30 χρόνια αργότερα, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, καθώς ξεκινά η δίκη του βασικού κατηγορούμενου.

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Στο εδώλιο κάθεται ο Ντουέιν Ντέιβις, ένας 63χρονος σήμερα πρώην αρχηγός συμμορίας του Λος Άντζελες, ο οποίος κατηγορείται ως ο ιθύνων νους της δολοφονικής επίθεσης και ως ο άνθρωπος που εξασφάλισε στους δράστες τα φονικά όπλα.

Ο Ντουέιν Ντέιβις - ΑΡ

Το 2023, μετά από χρόνια ερευνών, ο αυτοαποκαλούμενος Ντουέιν "Κέφε Ντι" Ντέιβις, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο με θανατηφόρο όπλο με σκοπό την προώθηση, την περαιτέρω προώθηση ή την υποβοήθηση μιας εγκληματικής συμμορίας.

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Δήλωσε αθώος και τώρα, μετά από αρκετές αναβολές, η δίκη του ξεκινά επιτέλους στο Λας Βέγκας.

Οι αρχές δεν κατηγορούν τον Ντέιβις ως φυσικό αυτουργό. Αντίθετα, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ενορχήστρωσε την επίθεση και παρείχε το όπλο της δολοφονίας.

Αναπάντητα ερωτήματα για την σχέση με τον αντίπαλο ράπερ, The Notorious BIG, που δολοφονήθηκε 6 μήνες αργότερα

Η δικη του Ντέιβις θα μπορούσε να απαντήσει στα ερωτήματα που αφορούν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χιπ χοπ και μια από τις πιο διαβόητες ανεξιχνίαστες δολοφονίες στη σύγχρονη ιστορία.

Ο Tupac Shakur, ένας ράπερ από τη Δυτική Ακτή, γνωστός επίσης με τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα 2Pac και Makaveli, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς αστέρες της χιπ χοπ όλων των εποχών, με τραγούδια όπως τα California Love, Changes και Dear Mama. Ωστόσο έγινε ακόμα πιο διάσημος μετά τον θάνατό του, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

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Ο Tupac Shakur - ΑΡ

Τα χρόνια που ακολούθησαν της δολοφονίας του, υπήρξαν πολλές εικασίες και θεωρίες για τον θάνατό του, οι οποίες εντάθηκαν με τη δολοφονία του αντιπάλου του ράπερ από την Ανατολική Ακτή, The Notorious BIG (πραγματικό όνομα Κρίστοφερ Γουάλας, Christopher Wallace), μόλις έξι μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 1997.

Ο Γουάλας πυροβολήθηκε στο Λος Άντζελες. Μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αλλά απεβίωσε λίγη ώρα αργότερα.

Η δολοφονία του έγινε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είχε δολοφονηθεί ο Τούπακ Σακούρ, ﻿εγείροντας πολλά ερωτηματικά. Οι θάνατοι των δύο αντίπαλων ράπερ ερμηνεύτηκαν ως το αποκορύφωμα της μεταξύ τους αντιπαράθεσης, ωστόσο δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τις δυο δολοφονίες.

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Δύο χρόνια πριν δολοφονηθεί, το 1994, ο Tupac τραυματίστηκε σε πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια ληστείας σε ξενοδοχείο του Μανχάταν. Τοτε, ο ράπερ είχε κατηγορήσει ανοιχτά τους Notorious B.I.G. και Σον «Ντίντι» Κομπς ότι γνώριζαν για την επίθεση, δηλαδή εμπλέκονταν στους πυροβολισμούς, κάτι που και οι δύο σταρ αρνήθηκαν κατηγορηματικά.

Οι κατηγορίες του Tupac ήταν αρκετές για να πυροδοτήσουν μια πικρή διαμάχη που δίχασε την κοινότητα της ραπ και τους θαυμαστές.

Σύμφωνα με τον Guardian,η δίκη η οποία αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, ενδέχεται να μην λύσει το ερώτημα του ποιος σκότωσε τον Tupac. Όμως, τα μέλη της οικογένειας του ράπερ την έχουν χαρακτηρίσει ως το αποκορύφωμα τριάντα ετών θλίψης και τραυμάτων που δεν έχουν επουλωθεί.

Ο Ντέιβις έχει δηλώσει αθώος για την κατηγορία της δολοφονίας. Εάν καταδικαστεί, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

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Που βασίζεται το κατηγορητήριο

Ο Τούπακ δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του. Δέχθηκε πυροβολισμούς στις 7 Σεπτεμβρίου, μετά από έναν αγώνα μποξ μεταξύ του Μάικ Τάισον (Mike Tyson) και του Μπρους Σέλντον (Bruce Seldon)

στο γήπεδο MGM Grand του Λας Βέγκας.

Ο 25χρονος τότε ράπερ έπεσε σε κώμα και άφησε την τελευταία του πνοή έξι μέρες αργότερα,στις 13 Σεπτεμβρίου.

Οι εισαγγελείς στηρίζουν μέρος της κατηγορίας στα απομνημονεύματα του Ντέιβις, με τίτλο «Compton Street Legend», στα οποία ο πρώην αρχηγός της συμμορίας εμφανίζεται ως ένας από τους τελευταίους επιζώντες μάρτυρες της δολοφονικής επίθεσης στον Tupac Shakur.

Ο Εισαγγελέας Στιβ Γούλφσον δίνει συνέντευξη Τύπου σχετικά με το κατηγορητήριο για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996, 29 Σεπτεμβρίου 2023, Λας Βέγκας. (AP Photo/John Locher)

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Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λας Βέγκας για να παρακολουθήσει τον αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον, ο ανιψιός του Ντέιβις, Ορλάντο «Μπέιμπι Λέιν» Άντερσον, ενεπλάκη σε καβγά με τον Τούπακ και την συνοδεία του.

Ο Ντέιβις κατέστρωσε ένα σχέδιο για να βρει τον Τούπακ, τον μουσικό παραγωγό και επικεφαλής της δισκογραφικής του εταιρείας, Μάριον «Σουγκ» Νάιτ, και άλλους συνεργάτες της Death Row Records, και έφερε ένα Glock 0.40 σε ένα αυτοκίνητο με το οποίο ταξίδευαν.

«Τα επόμενα δευτερόλεπτα συνέβησαν τόσο γρήγορα», έγραψε ο Ντέιβις για τη στιγμή που η ομάδα του συνάντησε την παρέα του Τούπακ. «Δεν ανταλλάχθηκαν λόγια, η ώρα για συζήτηση είχε περάσει, όλα είχαν ξεκινήσει! Ο Τούπακ έκανε μια κίνηση και έσκυψε κάτω από το κάθισμά του. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή μου που μπόρεσα να καταλάβω την εντολή της αστυνομίας: «Κράτα τα χέρια σου εκεί που μπορώ να τα δω». Ένας από τους άντρες μου από το πίσω κάθισμα άρπαξε το Glock και άρχισε να αντεπιτίθεται», συνέχισε.

Ο Ντέιβις δεν διευκρίνισε ποιος πυροβόλησε κατά του Τούπακ. Οι αρχές υποψιάζονται ότι ο ανιψιός του, ο οποίος πέθανε σε μια άσχετη ανταλλαγή πυροβολισμών το 1998, ή ένας άλλος επιβάτης, ο Ντιάντρε «Μπιγκ Ντρε» Σμιθ, ο οποίος πέθανε το 2004, τράβηξαν τη σκανδάλη, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

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Στα απομνημονεύματά του, ο Ντέιβις έγραψε ότι ένιωθε «ένα βαθύ αίσθημα τύψεων για ό,τι συνέβη στον Τούπακ», αλλά υποστήριξε ότι «το γεγονός ότι έπεσαν πάνω στον ανιψιό μου μας έδωσε το πράσινο φως να τους επιτεθούμε. Ο Πακ επέλεξε το λάθος παιχνίδι να παίξει…»