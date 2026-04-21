Πανικός σε τσίρκο στη Ρωσία: Τίγρη ξέφυγε από το προστατευτικό δίχτυ και πήδηξε στο κοινό [βίντεο] - iefimerida.gr

Η αστυνομία στη Ρωσία ξεκίνησε έρευνα μετά από ένα δραματικό περιστατικό, όταν μια τίγρη σε τσίρκο ξέφυγε και πήδηξε προς το κοινό.



Τα πλάνα από το συμβάν στο Ροστόφ-ον-Ντον την Κυριακή δείχνουν το ζώο να βγαίνει εκτός ελέγχου, όταν μια ξαφνική βλάβη στο μηχανισμό προστασίας τού έδωσε την ευκαιρία να αποδράσει.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τη στιγμή που η τίγρη πηδά στον χώρο των θεατών

Το βίντεο, που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ξεκινά με τρεις τίγρεις να στέκονται πάνω σε πάγκους, ενώ ο θηριοδαμαστής και ο βοηθός του κινούνται στη σκηνή, με ένα δίχτυ να τους χωρίζει από το κοινό. Ωστόσο, μετά από κάτι που μοιάζει με μηχανική δυσλειτουργία, το δίχτυ χαμηλώνει ξαφνικά και η τίγρη αρπάζει την ευκαιρία.



Το ζώο πηδά πάνω στο μεταλλικό πλαίσιο και στη συνέχεια στο χώρο των θεατών, με το κοινό να ουρλιάζει από τον φόβο και την έκπληξη και να τρέχουν προς την έξοδο.



Σε επόμενα πλάνα, λίγα λεπτά αργότερα, τα καθίσματα δείχνουν σχεδόν άδεια, καθώς η τίγρη περιφέρεται ανάμεσα στις σειρές - αν και μερικοί από τους εναπομείναντες θεατές φαίνεται να παραμένουν ψύχραιμοι, καταγράφοντας το περιστατικό με τα κινητά τους ή απλώς κοιτάζοντας το ζώο καθώς περνά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού και σύγχυσης τη στιγμή που η τίγρη ξέφυγε, με έναν να δηλώνει στα τοπικά μέσα: «Οι τίγρεις τρόμαξαν και μία πήδηξε προς το κοινό».

Τι λέει το τσίρκο για το περιστατικό

Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, ενώ η τίγρη εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από τη σκηνή και αιχμαλωτίστηκε εκ νέου.

Ο διευθυντής του τσίρκου, Νικολάι Ντοβγκαλούκ, δήλωσε: «Ο θηριοδαμαστής πέρασε κολάρο στην τίγρη, την οδήγησε στο κλουβί και την έβαλε μέσα χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε καθόλου κίνδυνος για το κοινό, αλλά πρόκειται για εξημερωμένες τίγρεις, δηλαδή εκπαιδευμένες όπως τα ήμερα ζώα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε πανικός και, ως εκ τούτου, δεν συνέβη κάποιο ατύχημα εξαιτίας αυτού».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απέδωσε την πτώση του διχτυού σε «ανθρώπινο λάθος» και «σύμπτωση», προσθέτοντας: «Είναι αδύνατο να πούμε ότι κάποιος ευθύνεται άμεσα».

Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκινά έρευνα για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας.