Φόβοι για κατάρρευση της «σαρκοφάγου» του Τσερνόμπιλ και διαρροή ραδιενέργειας - iefimerida.gr

Για τον κίνδυνο νέας διαρροής ραδιενέργειας από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ, στην Ουκρανία, προειδοποιεί σήμερα η Greenpeace.

Σε έκθεσή της, η οργάνωση κάνει λόγο για πιθανή «ανεξέλεγκτη κατάρρευση» της εσωτερικής προστατευτικής δομής από χάλυβα και σκυρόδεμα, γνωστή ως σαρκοφάγος, με την οποία καλύφθηκε ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας του Τσερνόμπιλ μετά το τρομακτικό πυρηνικό ατύχημα το 1986.

Μια τέτοια κατάρρευση θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ραδιενεργών απελευθερώσεων στο περιβάλλον, αναφέρει η Greenpeace.

Ζημιές από τον πόλεμο στην εξωτερική προστατευτική κατασκευή του αντιδραστήρα

Η σαρκοφάγος του αντιδραστήρα προστατεύεται και από μια σύγχρονη εξωτερική δομή που ονομάζεται «Νέα Προστατευτική Κατασκευή», η οποία τοποθετήθηκε το 2016.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το ατσάλινο περίβλημα της εσξωτερικής κατασκευής υπέστη ζημιές από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Σύμφωνα με την Greenpeace , παρά τις επισκευαστικές εργασίες, η λειτουργία συγκράτησης της νέας προστατευτικής κατασκευής δεν έχει «αποκατασταθεί πλήρως».

Ζημιές από επίθεση ρωσικού drone στο εξωτερικό ατσάλινο προστατευτικό περίβλημα του αντιδραστήρα νούμερο 4 του Τσερνόμπιλ, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 (AP Photo/Efrem Lukatsky)

«Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ραδιενεργών απελευθερώσεων στο περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περίπτωση κατάρρευσης» της εσωτερικής δομής συγκράτησης, προειδοποίησε η ΜΚΟ.

Κάτω από την εσωτερική σαρκοφάγο του Τσερνόμπιλ, υπάρχουν 4 τόνοι, εξαιρετικά ραδιενεργής σκόνης, σφαιρίδια καυσίμου και τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας.

Σύμφωνα με την Greenpeace, η αποσυναρμολόγηση των ασταθών στοιχείων του εσωτερικού περιβλήματος (σαρκοφάγου) είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη κατάρρευση.

Όμως, η νέα προστατευτική κατασκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί αυτή τη στιγμή (λόγω του πολέμου) και δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως προβλέπεται. «Γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος ραδιενεργών απελευθερώσεων», δήλωσε πρόσφατα στο AFP ο Σον Μπέρνι, ένας ειδικός σε πυρηνικά της Greenpeace Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του του Γάλλου ΥΠΕΞ, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, το κόστος αποκατάστασης της αψίδας της σαρκοφάγου στο Τσερνόμπιλ, ανέρχεται σε «περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ», σημείωσε

«Πολύ επικίνδυνη» η κατάσταση

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία ότι στοχοθέτησε το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, από την έναρξη της εισβολής το 2022.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του εργοστασίου, ο Σέργκι Ταρακάνοφ, χαρακτήρισε την κατάσταση πολύ «επικίνδυνη».

«Εάν ένας πύραυλος πέσει όχι μόνο μέσα στη δομή συγκράτησης αλλά μόλις 200 μέτρα μακριά, θα προκαλέσει μια εξωτερική επίδραση παρόμοια με αυτή ενός σεισμού», προειδοποίησε.

«Και αυτό που μας δίδαξε το δυστύχημα του 1986, είναι ότι τα ραδιενεργά σωματίδια δεν γνωρίζουν σύνορα», κατέληξε.

«Σαράντα χρόνια μετά (την καταστροφή του Τσερνόμπιλ), η Ρωσία εξακολουθεί να διεξάγει έναν πραγματικό πυρηνικό πόλεμο εναντίον του λαού της Ουκρανίας και της Ευρώπης», υποστήριξε από την πλευρά του ο Μπέρνι.