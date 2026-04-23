Τσεχία: Αντιδρούν οι εργαζόμενοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε αλλαγές στην χρηματοδότηση - iefimerida.gr

Συνδικάτα της τσεχικής ραδιοτηλεόρασης προειδοποίησαν με απεργία, αντιδρώντας στο σχέδιο της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων, να καταργήσει το τέλος αδειοδότησης.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός σχεδιάζει να ξεκινήσει τη σταδιακή κατάργηση του τέλους φέτος και να εντάξει πλήρως στον κρατικό προϋπολογισμό τη χρηματοδότηση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων από το επόμενο έτος. Και τα δύο μέτρα θα μειώσουν τη χρηματοδότηση των κρατικών μέσων ενημέρωσης συνολικά.

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις και το κόμμα του ANO είχαν δεσμευτεί προεκλογικά να καταργήσουν τα τέλη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αυτά αυξήθηκαν πέρυσι για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες φτάνοντας συνολικά τις 205 κορώνες (8,40 ευρώ) το μήνα.

Οι εργαζόμενοι φοβούνται απολύσεις

Τα συνδικάτα κήρυξαν σήμερα Τετάρτη προειδοποίηση απεργίας, ένα προκαταρκτικό βήμα προς την πραγματοποίηση απεργίας. Η αναπληρώτρια πρόεδρος των ανεξάρτητων συνδικάτων της τσεχικής τηλεόρασης, Ζουζάνα Μπανκάνσκα, δήλωσε σε εκατοντάδες μέλη του προσωπικού έξω από τον σταθμό ότι οι μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν σε μαζικές απολύσεις.

«Τα δύο μέσα ενημέρωσης δεν θα μπορούν να ασκήσουν το δημόσιο έργο τους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευσή τους», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό δεν θα απειλήσει την ανεξαρτησία

Η κυβέρνηση, η οποία δεν σχολίασε άμεσα, απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι στόχος της είναι να παρέμβει στο δημοσιογραφικό έργο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, υποστηρίζοντας ότι η κρατική χρηματοδότηση είναι συνηθισμένη στην Ευρώπη.

Επικριτές σημειώνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις μοιάζουν με βήματα προς τον πολιτικό έλεγχο των μμε στη Σλοβακία και την Ουγγαρία, στην τελευταία υπό τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, στενό σύμμαχο του Μπάμπις στην Ευρώπη.

Οι επικεφαλής της Τσεχικής τηλεόρασης και του Τσεχικού Ραδιοφώνου δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους προχθές Δευτέρα ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις για ανεξαρτησία, είναι κακοσχεδιασμένες και ανοίγουν χώρο για νομική αβεβαιότητα, εξωτερική πίεση και αποδυνάμωση της αυτονομίας των συντακτών.

Ο Μπάμπις έχει ασκήσει κριτική στη δημοσιογραφική κάλυψη των πολιτικών και επιχειρηματικών του υποθέσεων από δημόσια και ανεξάρτητα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα δήλωσαν ότι τα κυβερνητικά σχέδια είναι χαοτικά, και πως «τραβούν το χαλί» κάτω από τα πόδια των ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ