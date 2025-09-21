Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η κηδεία του παρουσία Τραμπ -Χιλιάδες κόσμου στην Αριζόνα, δρακόντεια μέτρα ασφαλείας - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι και πλήθος κόσμου, αναμένεται να παραβρεθούν σήμερα στην επιμνημόσυνη δέηση του δολοφονηθέντα συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στην Αριζόνα.

Η Μυστική Υπηρεσία θα είναι η επικεφαλής υπηρεσία που θα συντονίζει την ασφάλεια στη μαζική εκδήλωση, στην οποία η αστυνομία του Γκλέντεϊλ εκτιμά ότι θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι.

Η επιμνημόσυνη δέηση αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τις αρχές ασφαλείας, λόγω μαζικότητας της εκδήλωσης και παρουσίας τόσων προσωπικοτήτων.

Το πρώτο «δείγμα» δόθηκε όταν ένοπλος άνδρας συνελήφθη στον χώρο της τελετής μνήμης του Τσάρλι Κερκ.



Οι ομιλητές

Η επιμνημόσυνη δέηση του Κερκ θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, 11 ημέρες αφότου πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην πανεπιστημιούπολη στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11 π.μ. (9 μ.μ. ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με μια ιστοσελίδα σχετικά με την επιμνημόσυνη δέηση από τον οργανισμό του Κερκ, Turning Point USA .

Στο μνημείο θα παραστούν εξέχουσες προσωπικότητες και συντηρητικοί σχολιαστές για να αποτίσουν φόρο τιμής στον δολοφονημένο ακτιβιστή, ο οποίος ήταν στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα «πει λίγα λόγια» στην τελετή.

Σύμφωνα με το Turning Point USA εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο αντιπρόεδρος JD Vance και η χήρα του Kερκ, Έρικα.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται επίσης, ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, o Πιτ Χέγκσεθ, ο Τάκερ Κάρλσον. Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι οι προετοιμασίες είναι σε επίπεδο ανάλογο με εκείνο του Super Bowl, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να συμμετέχουν, ενισχυμένες από γειτονικές περιοχές. Ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών και τακτικές δυνάμεις θα βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα.

Ο Kερκ πρόκειται να ταφεί στο Φοίνιξ, όπου ζούσε με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά. Το φέρετρό του μεταφέρθηκε από τη Γιούτα στην Αριζόνα με το Air Force Two την Πέμπτη, συνοδευόμενο από τον Tζέι Ντι Βανς, τη σύζυγό του Ούσα Βανς και την Έρικα Κερκ.

Η διαδικασία προσέλευσης

Το State Farm Stadium μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 63.000 θεατές, με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 10.000.

Ο ακριβής αριθμός των συμμετεχόντων δεν είναι γνωστός, το πλήθος όμως θα μπορούσε τελικά να ξεπεράσει τους 100.000 ανθρώπους, όπως δήλωσε στο CNN το Σάββατο η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Γκλέντεϊλ, Μορόνι Μέντεζ.

Η εγγραφή για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ανοιχτή στο κοινό και απαιτεί όνομα, email, κινητό τηλέφωνο και ταχυδρομικό κώδικα. Πρόσθετες οδηγίες δόθηκαν στους συμμετέχοντες το Σάββατο το βράδυ, ενώ οι πόρτες αναμένεται να ανοίξουν γύρω στις 8 π.μ. σήμερα (10 π.μ. ώρα Ελλάδος).

«Δοκιμασία» για τις αρχές η ασφάλεια της εκδήλωσης -Ο ένοπλος που συνελήφθη

Με τόσους πολλούς Αμερικανούς ηγέτες να παρευρίσκονται, η επιμνημόσυνη δέηση του Κερκ θα αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία για τις αρχές επιβολής του νόμου, ιδίως για τη Μυστική Υπηρεσία, η οποία θα είναι ο επικεφαλής φορέας που συντονίζει την ασφάλεια, ενώ είναι ήδη υπό πίεση σε μια εποχή αυξανόμενης πολιτικής βίας.

«Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου στο Φοίνιξ και το Γκλέντεϊλ και συνεργάζονται με πολιτειακούς, τοπικούς και ομοσπονδιακούς εταίρους. Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι η εκδήλωση θα έχει την προστασία και την υποστήριξη απαιτείται», δήλωσε σε ανακοίνωσή του, ειδικός πράκτορας από τον τομέα του Φοίνιξ.

Στον ένοπλο άνδρα που συνελήφθη την Παρασκευή στο στάδιο Glendale απαγγέλθηκαν κατηγορίες υπόπτου για πλαστοπροσωπία αξιωματικού και οπλοφορία σε απαγορευμένο μέρος και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Ο παραγωγός της εκπομπής «The Charlie Kirk Show», δήλωσε αργότερα ότι ο συλληφθής ήταν μέλος της ιδιωτικής ασφάλειας γνωστού καλεσμένου που θα παραστεί στην τελετή και ήλεγχε την περιοχή.



«Δεν πιστεύουμε ότι αυτό το άτομο επιχειρούσε κάτι κακόβουλο, ωστόσο η προσέλευση δεν έγινε σε σωστό συντονισμό με την ομάδα ασφαλείας της TPUSA ή την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του, ο

ειδικός πράκτορας Κόλβετ.

Προετοιμασίες επιπέδου Super Bowl

Στο μνημείο έχει δοθεί η υψηλότερη βαθμολογία [SEAR-1], όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας, που έχει δοθεί σε εκδηλώσεις όπως το Super Bowl και το Kentucky Derby. Αυτό σημαίνει ότι έχει ενισχυθεί με ομοσπονδιακούς πόρους για τον συντονισμό σε θέματα ασφάλειας.

﻿«Αυτός ο χαρακτηρισμός προορίζεται για εκδηλώσεις ύψιστης εθνικής σημασίας και επιτρέπει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παρέχει το πλήρες φάσμα των μέσων επιβολής του νόμου και ασφάλειας που είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη ενός τέτοιου γεγονότος», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ «δεν έχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν μια επαληθευμένη, αξιόπιστη απειλή» για την εκδήλωση, σύμφωνα με το CNN. Ωστόσο, η αξιολόγηση σημειώνει ότι εξτρεμιστές «ενδέχεται να θεωρήσουν την επιμνημόσυνη δέηση ή σχετικές εκδηλώσεις ως ελκυστικούς στόχους επίθεσης λόγω της παρουσίας αυτών των σημαντικών καλεσμένων και της μεγάλης προσοχής των διεθνών μέσων ενημέρωσης».

Εκπρόσωπος των τοπικών αστυνομικών αρχών, δήλωσε ότι η πόλη έχει φιλοξενήσει πολλές μεγάλες εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια, όπως το Super Bowl το 2023 και έχει την εμπειρία που χρειάζεται ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εκδήλωσης, παραδέχτηκε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη θα είναι διαφορετική, λόγω των υψηλών προσώπων που θα παραβρεθούν.

Το σχέδιο ασφαλείας αναμένεται να περιλαμβάνει ελεύθερους σκοπευτές, αυστηρούς ελέγχους εισόδου και αυξημένα μέτρα προστασίας για τους κορυφαίους αξιωματούχους. Επίσης θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή καθώς θα κλείσουν δρόμοι, ενώ οι υγειονομικές υπηρεσίες θα είναι σε επιφυλακή.