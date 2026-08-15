Τρόμος στην Ινδονησία: Ένα λεπτό κράτησε ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ, τουλάχιστον 38 νεκροί, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ και δεκάδες μετασεισμούς που σημειώθηκαν σήμερα στα ανοικτά της ανατολικής Ινδονησίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση (ώρα 11:50) της υπηρεσίας διάσωσης.

Κύματα τσουνάμι μικρότερα του ενός μέτρου καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας μετά τον σεισμό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη περίπου τρεις ώρες μετά τον σεισμό.

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Διασώστες στην περιοχή της πόλης-λιμάνι Μαουμέρε εντόπισαν 20 νεκρούς, έξι τραυματίες και άλλους δύο ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από μπάζα, δήλωσε ο Φατούρ Ραχμάν, επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης της πόλης. Η Μαουμέρε είναι η κύρια πόλη της περιοχής Σίκα του νησιού Φλόρες στο ανατολικό τμήμα του τεράστιου ινδονησιακού αρχιπελάγους.

Τα συνεργεία διάσωσης δεν έχουν φθάσει ακόμη στη Ναγκεκέο, την περιοχή που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο, και οι επικοινωνίες εκεί έχουν επηρεαστεί, είπε ο Φατούρ στο Ρόιτερς. Οι προσπάθειες προσέγγισης του Ναγκεκέο με αυτοκίνητο απέτυχαν λόγω κατολισθήσεων, ενώ άλλη μια ομάδα προσπαθούσε να πάει εκεί με πορθμείο, ανέφερε.

Περίπου 2.000 κάτοικοι του Ναγκεκέο απομακρύνθηκαν ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και κυβερνητικές εγκαταστάσεις, δήλωσε η υπηρεσία φυσικών καταστροφών BNPB. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για κυκλοφοριακή συμφόρηση και διακοπές ρεύματος σε τμήματα της περιοχής, είπε.

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Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολική Νούσα Τενγκάρα Εμανουέλ Μελκιάντες Λάκα Λένα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πέθαναν από πτώση μπάζων ενώ κοιμόντουσαν.

Η BNPB, που τοποθέτησε τον απολογισμό από τον σεισμό σε έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες, είπε πως εξακολουθεί να συγκεντρώνει στοιχεία.

Τμήματα κτιρίου που κατέρρευσε καθώς άνθρωποι ουρλιάζουν και βγαίνουν στον δρόμο όπως φαίνονται σε βίντεο στο Facebook, η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από το Ρόιτερς, είναι από ένα λιμάνι στο Μαουμέρε.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, τη Δυτική Νούσα Τενγκάρα και τμήματα του Νότιου Σουλαουέσι ενώ κάτοικοι σε αρκετές περιοχές ανέφεραν ότι η δόνηση διήρκεσε περίπου ένα λεπτό, ανέφερε σε ανακοίνωση η BNRB.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνθηκαν τη δόνηση και έτρεξαν να βγουν από τα σπίτια τους», ανέφερε.

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Νοσοκομείο στην περιοχή τομέα Έντε της επαρχίας Ανατολική Νούσα Τενγκέρα μεταφέρει τους ασθενείς σε εξωτερικό χώρο, δείχνουν πλάνα του Kompas TV, ενώ το Kompas.com έκανε λόγο για τουλάχιστον μία κατολίσθηση.

Η ινδονησιακή υπηρεσία γεωφυσικής BKMG κατέγραψε τον πρώτο σεισμό στις 04:58 (τοπική ώρα, 00:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15 χιλιομέτρων τον οποίο ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί.

Το 1992 η ίδια περιοχή επλήγη από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ανέφερε.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού ωκεανού, μια πολύ ενεργή σεισμικά ζώνη όπου συναντώνται διάφορες πλάκες του φλοιού της γης προκαλώντας ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

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