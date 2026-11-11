Τρόμος σε χιλιάδες σχολεία σε Ιταλία και άλλες χώρες μετά από απειλές για βόμβα με υπογραφή «Μισογυνιστάν» - iefimerida.gr

Χιλιάδες σχολεία σε ολόκληρη την Ιταλία εκκενώθηκαν την Τετάρτη, έπειτα από απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών που εστάλησαν σε περίπου 6.300 εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά απειλών και κυβερνοεπιθέσεων που έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε ευρωπαϊκές χώρες.

Οι χάκερ έχουν στοχοποιήσει σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και μέσα ενημέρωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα απειλητικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έλαβαν πολλά σχολεία στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Οι αρμόδιες αρχές χαρακτήρισαν τις απειλές φάρσα, χωρίς να κρίνουν αναγκαία τη διακοπή των μαθημάτων.

Έντρομοι γονείς έτρεξαν να παραλάβουν τα παιδιά τους

Στην Ιταλία, οι σχολικές μονάδες προχώρησαν αμέσως σε εκκενώσεις, αναγκάζοντας εκατοντάδες γονείς να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους και να σπεύσουν στα σχολεία για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

«Η κόρη μου, η Δάφνη, άρχισε να κλαίει, επειδή τα παιδιά δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε. Εξακολουθούσε να είναι αναστατωμένη όταν την πήρα στην αγκαλιά μου» δήλωσε η Νένσι Μπέγκο, μητέρα μαθήτριας στο Γυμνάσιο Ματσίνι της Ρώμης, σύμφωνα με το Reuters.

«Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Είναι προφανές ότι πρόκειται απλώς για μια φάρσα, η οποία διαταράσσει τα μαθήματα και αναστατώνει την καθημερινότητα όλων», πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απειλές κατά της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύμφωνα με αντίγραφο του μηνύματος που δημοσιεύθηκε από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περιείχε και απειλή κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Το μήνυμα υποστήριζε ότι οι προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βομβών δεν συνιστούσαν πραγματικό κίνδυνο, ενώ ανέφερε ότι η αστυνομία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες παρακολουθούσαν την κατάσταση.

«Όλοι οι μαθητές έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο και παραμένουν υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού» ανέφερε σε ενημέρωσή του προς τους γονείς σχολείο της Ρώμης, μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το email που εστάλη στην Ιταλία έφερε την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτης του Βιλαγιάτ του Μισογυνιστάν»﻿.

Πηγή από τον τομέα της εθνικής ασφάλειας δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων είναι εύκολη, καθώς τα στοιχεία είναι δημόσια διαθέσιμα.

«Η αποστολή των μηνυμάτων με τις απειλές για βόμβες ήταν τόσο εύκολη όσο το να πιεις ένα ποτήρι νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ίδιο πρόσωπο, που φέρεται να υπογράφει τα μηνύματα, ανέλαβε την ευθύνη και για τις απειλές μέσω email που εστάλησαν την Παρασκευή σε ειδησεογραφικά γραφεία στην Ιρλανδία και τη Βουλγαρία.

Στο μικροσκόπιο Ρωσία, Ιράν

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι πίσω από μια ευρύτερη εκστρατεία αποσταθεροποίησης ενδέχεται να βρίσκεται η Ρωσία, με στόχο να προκαλέσει αναστάτωση στην καθημερινότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών που στηρίζουν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Δύση διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της.

Στο επίκεντρο των υποψιών βρίσκεται και το Ιράν. Η Γαλλία κάλεσε την Τρίτη τον Ιρανό πρεσβευτή, κατηγορώντας την Τεχεράνη για κυβερνοεπίθεση που έθεσε εκτός λειτουργίας τα ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ την προηγούμενη εβδομάδα.