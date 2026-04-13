Τρόμος για οικογένεια: 30χρονος εισβολέας χτυπούσε μανιασμένα την πόρτα -Κατάφερε να μπει στο σπίτι [βίντεο-σοκ] - iefimerida.gr

Βίντεο από κάμερα κουδουνιού σε σπίτι στο Φέρφιλντ της Καλιφόρνια προκαλεί ανατριχίλα και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε αυτό διακρίνεται ο 30χρονος Τζέισον Νίκολς να απαιτεί να μπει στο σπίτι όπου βρίσκονταν μια γυναίκα και ένα παιδί.



Στο υλικό, ο Νίκολς εμφανίζεται να περιφέρεται έξω από την κατοικία και να απευθύνεται επίμονα στον ιδιοκτήτη μέσω της κάμερας ασφαλείας. Αρχικά ρωτά αν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα και αν όλα είναι καλά, όμως σύντομα η συμπεριφορά του γίνεται παράξενη, και κάνει ερωτήσεις για την κόρη της οικογένειας. Λίγο αργότερα γίνεται επιθετικός, καθώς χτυπά δυνατά την πόρτα και στη συνέχεια προσπαθεί να την σπάσει με κλωτσιές, ξηλώνει το κουδούνι και απειλεί.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας, που απουσίαζε εκείνη τη στιγμή, παρακολουθούσε το περιστατικό μέσω κάμερας ασφαλείας και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι. Αφού δεν κατάφερε να μπει από την μπροστινή είσοδο, ο δράστης κατάφερε να εισέλθει στο σπίτι από συρόμενη γυάλινη πόρτα, ενώ η οικογένεια παρέμενε έντρομη μέσα. Όταν ο ιδιοκτήτης έφτασε, ακολούθησε συμπλοκή: ο άνδρας, κρατώντας φτυάρι, ήρθε αντιμέτωπος με τον εισβολέα, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν στο κεφάλι μετά από ανταλλαγή χτυπημάτων. Η αστυνομία έφτασε λίγο αργότερα και εντόπισε τον Νίκολς έξω από την κατοικία.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και στη συνέχεια συνελήφθη, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για την απόπειρα διάρρηξης. Ορίστηκε εγγύηση στα 35.000 δολάρια και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την Τρίτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Burbank Court και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως λόγω της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς του δράστη και της εμμονής του με το παιδί της οικογένειας, αλλά και επειδή ο 30χρονος ισχυριζόταν ότι ήταν ο «Χάρι Ντρέστεν», ένας φανταστικός μάγος ντετέκτιβ από τη γνωστή σειρά βιβλίων του Τζιμ Μπούτσερ. Στα βιβλία, ο Ντρέστεν φοράει ένα μακρύ παλτό, όπως και ο 30χρονος στο βίντεο.

Παρά την τρομακτική εμπειρία, η γυναίκα και το παιδί δεν τραυματίστηκαν.