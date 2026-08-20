«Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;» Τρόμος από φαρσέρ με μάσκα του Τσάκι που απειλεί γυναίκες -Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του - iefimerida.gr

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία της Φιλαδέλφειας για έναν άνδρα με μάσκα του Τσάκι -της «κούκλας του Σατανά»- που τρομοκρατεί τους πολίτες.



Ο μασκοφόρος – που πιστεύεται ότι είναι ένας μαύρος άνδρας ηλικίας μεταξύ 16 και 20 ετών – πλησιάζει κυρίως ανυποψίαστες γυναίκες και τις ρωτάει αν είναι έτοιμες να πεθάνουν, ενώ καταγράφει με το κινητό του τις επιθέσεις.

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Ενδεικτικά, νωρίς το πρωί της περασμένης Τετάρτης ο νεαρός άνδρας μπήκε σε ένα κατάστημα Dunkin Donuts φορώντας τη μάσκα του Τσάκι αλλά οι υπάλληλοι αρνήθηκαν να τον εξυπηρετήσουν «επειδή ήταν ασταθής», όπως δήλωσε ο Τζέισον Σμιθ, αρχηγός της Αστυνομίας της Φιλαδέλφειας.

Στη συνέχεια, ο μαυροντυμένος, ανατριχιαστικός μασκοφόρος άρχισε να τρέχει προς τους ανθρώπους σε κοντινές τοποθεσίες και να τους τρομάζει, ενώ κατέγραφε τα πάντα με το κινητό του.

«Στοχεύει άνδρες και γυναίκες, όποιον φαίνεται να συναντά», είπε ο Σμιθ.

«Είσαι έτοιμη να πεθάνεις»;

Ο «Τσάκι» στην αρχή τρόμαξε έναν άντρα πεταστικό και στη συνέχεια, φέρεται να παρενόχλησε μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ, η οποία αργότερα τον κατήγγειλε στην Αστυνομία.

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Philadelphia Police Department

«Κράτησε το κινητό του μπροστά της και τη ρώτησε δύο φορές "Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;"», είπε ο Smith, περιγράφοντας τη συνάντηση της γυναίκας με τον διαταραγμένο φαρσέρ.

Η γυναίκα προφανώς δεν ήταν έτοιμη να πεθάνει, οπότε έφυγε κατατρομαγμένη, τρέχοντας και φωνάζοντας «βοήθεια». Μάλιστα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τον κίνδυνο, τραυμάτισε το πόδι της.

Μία άλλη γυναίκα περιέγραψε την τρομακτική συνάντησή της με τον «Τσάκι», η οποία πάλεψε μαζί του και τον κλώτσησε αλλά περιέγραψε τον μασκοφόρο ως «αποπροσανατολισμένο» και στα χαμένα, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει.

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Παραμένει ασύλληπτος

Ο μασκοφόρος άνδρας παραμένει ασύλληπτος με τις Αρχές να προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν και να τον εντοπίσουν, εξετάζοντας βίντεο από κάμερες και ζητώντας πληροφορίες.

Philadelphia Police Department

Ο «Τσάκι» αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατικές απειλές, παρενόχληση, επίθεση, απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο και εκφοβισμό, καθώς επίσης και για οπλοκατοχή, καθώς το δεξί του χέρι ήταν πίσω από την πλάτη του όταν απείλησε τη γυναίκα που έκανε τζόκινγκ. Ωστόσο, σε βίντεο από κάμερες παρακολούθησης από το σημείο, δεν φαίνεται να είχε όπλο.

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«Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε αυτό το άτομο», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας, προσπαθώντας να καθησυχάσει τους πολίτες.

«Είναι πραγματικά ανησυχητικό και μόνο να προσπαθείς να πας στη δουλειά και ένα παιδί σαν αυτό να τρομοκρατεί τις γυναίκες», είπε η Κέιτ Ίγκαν, εργαζόμενη σε καφετέρια.

«Ελπίζω πραγματικά να τον πιάσουν», τόνισε.