Σοκ το βίντεο με τον ένοπλο τρομοκράτη έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη -Τι εξετάζουν - iefimerida.gr

Ανθρωποκυνηγητό και εκτεταμένες έρευνες έχουν εξαπολύσει οι τουρκικές αρχές μετά την τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των τουρκικών αρχών μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από το κτίριο όπου στεγάζεται το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, με τις δυνάμεις ασφαλείας να προχωρούν σε συλλήψεις υπόπτων και να εξετάζουν τις διασυνδέσεις των δραστών με τρομοκρατική οργάνωση.

Από τη συμπλοκή με την αστυνομία έχασε τη ζωή του ένας δράστης, δύο τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Συνελήφθησαν άλλοι τρεις ύποπτοι μετά την επίθεση

Συνεχίζοντας τις έρευνές τους μετά την επίθεση, οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν τρεις ακόμη υπόπτους που πιστεύεται ότι συνδέονται με το περιστατικό. Οι ύποπτοι, οι οποίοι συνελήφθησαν κοντά στο σημείο του συμβάντος, τέθηκαν υπό κράτηση.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ο δράστης που σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, ονόματι Γιουνούς Ε.Σ., «είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία». Αν και οι τουρκικές αρχές δεν αποκάλυψαν επισήμως την οργάνωση, τουρκικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι ενδέχεται να πρόκειται για τον ISIS.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη νοικιάζοντας όχημα από τη Νικομήδεια. Ο ένας εκ των δραστών, ο Γιουνούς Ε.Σ., ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται θρησκευτικά στοιχεία. Οι άλλοι δύο, οι Ονούρ Τσ. και Ενές Τσ., που είναι αδέλφια, συνελήφθησαν τραυματισμένοι, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο Ονούρ Τσ. είχε ποινικό μητρώο για υπόθεση ναρκωτικών.

Οι Αρχές εντόπισαν εκτεταμένη ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ των τριών δραστών, ενώ η ανάκριση των τραυματιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένας νεκρός και 4 τραυματίες από την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη

Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις πιθανές διασυνδέσεις και να διερευνούν πλήρως το περιστατικό.

Η τουρκική δικαιοσύνη κινητοποιήθηκε αμέσως, ξεκινώντας επίσημη έρευνα και αποστέλλοντας εισαγγελικούς λειτουργούς στο σημείο. Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal ότι «η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας, ορίστηκαν ένας αντεισαγγελέας και δύο εισαγγελείς, οι οποίοι μετέβησαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις έρευνες». Όπως πρόσθεσε, «με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης σε όλες τις διαστάσεις της, οι εργασίες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ η έρευνα διεξάγεται ενδελεχώς και πολυδιάστατα».

«Kαρέ καρέ» η επίθεση

«Καρέ καρέ» περιέγραψε την επίθεση ο δημοσιογράφος Ταμέρ Οσκά στο CNNturk, τονίζοντας ότι «το Αστυνομικό Τμήμα της Κωνσταντινούπολης είχε ήδη λάβει προφυλάξεις εδώ και μέρες σχετικά με το ενδεχόμενο επίθεσης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σήμερα τρεις δράστες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν δολοφονική επίθεση στον 7ο όροφο του κτιρίου του προξενείου. Οι φρουροί ασφαλείας και οι αστυνομικοί στην πόρτα τούς εντόπισαν», ενώ επισήμανε ότι «δύο από τους τρεις δράστες εθεάθησαν να φέρουν βαριά όπλα».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι «όταν απάντησαν στην προειδοποίηση της αστυνομίας να σταματήσουν ανοίγοντας πυρ, ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών» και πρόσθεσε ότι «αμέσως μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, δύο δράστες πυροβολήθηκαν από αστυνομικούς». Όπως ανέφερε, «ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από ένα όχημα και συνέχισε να πυροβολεί τους αστυνομικούς», επισημαίνοντας ότι «στόχος του ήταν να εισέλθει στο κτίριο. Προσπαθούσε να φτάσει στο προξενείο».

Σύμφωνα με την περιγραφή του, «όταν η αστυνομία απάντησε, ο τρίτος δράστης πυροβολήθηκε επίσης και συνελήφθη τραυματισμένος», ενώ τόνισε ότι «τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή έχουν ενισχυθεί αυτήν τη στιγμή, επειδή πιστεύεται ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι δράστες».

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ του Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε την επίθεση και ευχαρίστησε τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση επέμβασή τους, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι το προξενείο δεν ήταν στελεχωμένο με διπλωματικό προσωπικό εδώ και δυόμισι χρόνια.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ του Ισραήλ ανέφερε ότι «εκτιμούμε την άμεση επέμβαση των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας που απέτρεψε αυτή την επίθεση», ενώ υπογράμμισε ότι «οι ισραηλινές διπλωματικές αποστολές σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί αμέτρητες απειλές και τρομοκρατικές επιθέσεις» και κατέληξε σημειώνοντας πως «δεν θα μας εκφοβίσει η τρομοκρατία».