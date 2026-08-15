Τρομακτικές στιγμές στο Βερολίνο -Κρεμάστηκε από τον 11ο όροφο φλεγόμενου κτιρίου και πήδηξε για να σωθεί [βίντεο] - iefimerida.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει συγκλονιστικό βίντεο από τη δραματική διάσωση μιας γυναίκας που βρέθηκε να κρέμεται από τον 11ο όροφο φλεγόμενης πολυκατοικίας στο Βερολίνο, πριν αναγκαστεί να κάνει ένα επικίνδυνο άλμα στην αγκαλιά πυροσβέστη.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 6.30 το πρωί της Παρασκευής στη συνοικία Friedrichshain, σε ένα 21ώροφο κτίριο. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε διαμέρισμα του 11ου ορόφου και να επεκτάθηκε στον επάνω όροφο.

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Στο βίντεο, η γυναίκα εμφανίζεται να έχει βγει από το διαμέρισμα και να βρίσκεται σε ένα στενό περβάζι, περίπου 35 μέτρα πάνω από το έδαφος. Οι φλόγες ξεπηδούν με ορμή από το παράθυρο, ενώ πυκνοί καπνοί βγαίνουν από το φλεγόμενο κτίριο.

Πήδηξε από φλεγόμενο κτίριο στο Βερολίνο

Η γυναίκα προσπαθεί να κρατηθεί από την πρόσοψη του κτιρίου και να κατέβει προς έναν πυροσβέστη που βρίσκεται δύο ορόφους χαμηλότερα. Ωστόσο, δεν καταφέρνει να φτάσει σε εκείνον.

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Με τη φωτιά να συνεχίζει να μαίνεται και τον καπνό να γίνεται ολοένα και πιο πυκνός, δεν έχει πλέον άλλη επιλογή. Κάνει το άλμα προς τον πυροσβέστη να καταφέρνει να την πιάσει και να την οδηγήσει σε ασφαλές σημείο.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σε λιγότερο από τρεις ώρες.