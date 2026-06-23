Ηνωμένο Βασίλειο: Σε τροχιά διαδοχής οι Εργατικοί μετά την παραίτηση Στάρμερ από την ηγεσία -Φαβορί ο Μπέρναμ - iefimerida.gr

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα αποχωρήσει από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, ανοίγοντας τον δρόμο για εσωκομματική διαδικασία επιλογής νέου ηγέτη και -κατά συνέπεια- νέου πρωθυπουργού.

Μιλώντας από την Ντάουνινγκ Στριτ, ανέφερε ότι αποδέχεται πως δεν είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές και ότι έχει ήδη ενημερώσει τον βασιλιά για την απόφασή του.

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Το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής

Σύμφωνα με το BBC, ο Στάρμερ ζήτησε από το κομματικό όργανο των Εργατικών να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε:

. Οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου

Θα κλείσουν έως τις 16 Ιουλίου, πριν τη θερινή διακοπή.

Ο νέος ηγέτης αναμένεται να έχει εκλεγεί πριν την επανέναρξη του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, τόνισε ότι θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωκομματική διαδικασία και δεσμεύτηκε για «ομαλή μετάβαση εξουσίας».

Ο Στάρμερ θα στηρίξει τον διάδοχό του

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι θα στηρίξει πλήρως τον διάδοχό του, λέγοντας ότι θα παραδώσει μια χώρα «πιο ισχυρή και πιο δίκαιη» από αυτή που παρέλαβε πριν από δύο χρόνια.

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Πρόσθεσε ότι μετά την αποχώρησή του από την Ντάουνινγκ Στριτ σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του, κάνοντας αναφορά στη σύζυγό του και στα παιδιά του.

Οι επικρατέστεροι για τη διαδοχή -Φαβορί ο Μπέρναμ

Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται από πολλούς το φαβορί για τη διαδοχή, μετά και τη νίκη του απέναντι σε αντίπαλο του Reform UK στις ενδιάμεσες εκλογές στο Makerfield.

Ο ίδιος δήλωσε ότι προτεραιότητά του είναι να ορκιστεί βουλευτής και απέφυγε να τοποθετηθεί άμεσα για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, λέγοντας ότι «είναι πολύ νωρίς για τέτοια ερωτήματα».

Ο Γουές Στρίτιν εμφανίζεται ως υποστηρικτής της υποψηφιότητας Μπέρναμ, ενώ ο πρώην υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Αλ Κάρνς, δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος.

Ηγετικές δηλώσεις Μπέρναμ: «Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και σοβαρότητα»

Η αλλαγή ηγεσίας έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές διεργασίες στο εσωτερικό των Εργατικών.

Ο Μπέρναμ, σε δηλώσεις του, ευχαρίστησε τον Στάρμερ για την ηγεσία του και υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται «σταθερότητα και σοβαρότητα».

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Παράλληλα, στενοί του συνεργάτες ανέφεραν ότι δεν έχουν ακόμη ληφθεί αποφάσεις για το υπουργικό συμβούλιο ή πιθανές συνεργασίες, σε περίπτωση που αναλάβει την πρωθυπουργία.

Αντιδράσεις από πολιτικούς και κόμματα για το έργο του Στάρμερ

Η απερχόμενη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργοί των Εργατικών εξήραν το έργο του Στάρμερ, κάνοντας λόγο για σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε εργασιακά δικαιώματα και στεγαστική πολιτική.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η Κέιτ Μπέιντνοχ χαρακτήρισε την κυβέρνηση Στάρμερ «κακή» και επέκρινε φορολογικές πολιτικές

Ο Νάιτζελ Φάρατζ ζήτησε τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, ενώ ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, σερ Εντ Ντέιβι, μίλησε για «συνεχή εναλλαγή πρωθυπουργών χωρίς ουσιαστική αλλαγή πολιτικής».

Το... ρεκόρ που αναμένεται να «σπάσει» ο Στάρμερ

Ο Στάρμερ εξελέγη ηγέτης των Εργατικών τον Απρίλιο του 2020 και ανέλαβε πρωθυπουργός στις 5 Ιουλίου 2024, μετά από εκλογική νίκη του κόμματος.

Αν τελικά αποχωρήσει, θα καταγραφεί ως ο βραχύτερης θητείας Εργατικός πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.

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Το καλοκαίρι η διαδικασία διαδοχής

Όπως σημειώνει το BBC, η διαδικασία διαδοχής αναμένεται να εξελιχθεί μέσα στο καλοκαίρι, με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας πριν την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο.

Ο Στάρμερ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, θα παραμείνει στο αξίωμα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα υποστηρίξει τον νέο ηγέτη της παράταξης.