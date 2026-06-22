Τροχαίο-σοκ στο Τέξας: 44χρονος ενεργοποίησε το Autopilot στο Tesla και σφηνώθηκε σε σπίτι -Νεκρή η 70χρονη ένοικος - iefimerida.gr

Ένα σοκαριστικό τροχαίο με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος στο Τέξας.

Όλα συνέβησαν την Παρασκευή το απόγευμα όταν ένα όχημα της εταιρείας Tesla, το οποίο σύμφωνα με τον οδηγό βρισκόταν σε λειτουργία Autopilot, έπεσε πάνω σε κατοικία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Χάρις, ο Μάικλ Μπάτλερ οδηγούσε ένα Tesla Model 3. Σύμφωνα με τις αρχές, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, βγήκε από το οδόστρωμα και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πλάι μιας μονοκατοικίας.

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Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το όχημα να πέφτει πάνω στο σπίτι με μεγάλη ταχύτητα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά η 76χρονη Μάρθα Άβιλα, η οποία βρισκόταν εντός της οικίας.

Όπως ανέφερε η κόρη του θύματος, η μητέρα της παγιδεύτηκε πίσω από ένα ψυγείο. Η γυναίκα διακομίστηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

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Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Τι αναφέρει η Tesla για το Autopilot

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Tesla επισημαίνεται ότι οι οδηγοί πρέπει να παραμένουν συνεχώς σε εγρήγορση, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν το σύστημα Autopilot.

«Το Autopilot και η δυνατότητα Full Self-Driving προορίζονται για χρήση από οδηγό που παραμένει πλήρως προσεκτικός, κρατά τα χέρια του στο τιμόνι και είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή», αναφέρει η εταιρεία. «Παρότι οι δυνατότητες αυτές βελτιώνονται συνεχώς, δεν καθιστούν το όχημα πλήρως αυτόνομο».

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η Tesla ανακάλεσε περισσότερα από δύο εκατομμύρια οχήματα έπειτα από διετή έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA), η οποία εξέταζε σειρά τροχαίων ατυχημάτων που είχαν σημειωθεί ενώ ήταν ενεργοποιημένο το σύστημα Autopilot.