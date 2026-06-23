Τροχαίο με λεωφορείο στην Ουαλία -Πληροφορίες για 26 τραυματίες - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Ουαλία μετά από τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο.

Όπως μεταδίδει το SkyNews, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σπεύδουν στο σημείο.

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί, δήλωσε μια πηγή στο Wales Online.

«Οι αστυνομικοί ασχολούνται με ένα σοβαρό περιστατικό στο Kidwelly, μετά από αναφορά σύγκρουσης λεωφορείου στον αυτοκινητόδρομο A484 κοντά στον κυκλικό κόμβο του Kidwelly» ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.