Χάος στους ευρωπαϊκούς αιθέρες: Τηλεφωνήματα για βόμβες σε 25 πτήσεις, εκτροπές, έκτακτες προσγειώσεις, σηκώθηκαν μαχητικά -Λήξη συναγερμού για την Aegean - iefimerida.gr

Για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα, ψευδείς απειλές για βόμβες διαταράσσουν την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία σήμερα, καθώς τουλάχιστον 25 πτήσεις μέχρι τις 15:30 έκαναν απρογραμμάτιστες προσγειώσεις ή συνοδεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ψευδείς απειλές για βόμβες προκάλεσαν αναστάτωση σε πτήσεις προς Βουλγαρία, Τσεχία και Ιταλία. Αεροσκάφη των Ryanair, Aer Lingus και Wizz Air εξετράπησαν ή προσγειώθηκαν εκτάκτως, ενώ οι έλεγχοι που ακολούθησαν δεν εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Το κύμα των απειλών επεκτάθηκε σε Φινλανδία, Ισπανία, Βρετανία και Δανία, επηρεάζοντας περισσότερες εταιρείες όπως οι Finnair, Air Europa και Easyjet. Οι αρχές προχώρησαν σε ελέγχους αεροσκαφών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο.

Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς κάτι ανησυχητικό και σε πτήση της Aegean. Τα σημερινά περιστατικά συνιστούν το τρίτο κύμα απειλών μέσα στην εβδομάδα, καθώς παρόμοιοι συναγερμοί είχαν σημειωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη σε πτήσεις διαφόρων ευρωπαϊκών εταιρειών.

Οι απειλές αποστέλλονται μέσω ανώνυμων email και εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση υβριδικών επιθέσεων. Εξετάζεται η πιθανή σύνδεσή τους με τη Ρωσία ή το Ιράν, καθώς οι χώρες-στόχοι υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Πολλά αεροσκάφη ακινητοποιήθηκαν ή επέστρεψαν στα αεροδρόμια αναχώρησής τους και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν, ενώ τα αεροπλάνα ελέγχονταν.

Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια, τόνισαν οι αρχές, ενώ σε καμία δεν έχει εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

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Ανάμεσα στις πτήσεις είναι και δύο της Aegean, όπου ο συναγερμός έληξε χωρίς προβλήματα.

Σε ποιες πτήσεις έγιναν οι φάρσες

Βουλγαρία

Σήμερα το πρωί, τρία αεροσκάφη της Ryanair, που εκτελούσαν πτήσεις από τη Μαδρίτη, την Κοπεγχάγη και το Λονδίνο-Στάνστεντ προς τη Σόφια, έγιναν στόχος ψευδών απειλών για βόμβες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος του βουλγαρικού υπουργείου Μεταφορών.

Δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν στη Σόφια, τον προβλεπόμενο προορισμό τους, ενώ το τρίτο, από το Λονδίνο-Στάνστεντ, εκτράπηκε στο αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης, ανατολικά της πρωτεύουσας.

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Τα τρία αεροσκάφη ελέγχθηκαν και δεν βρέθηκαν εκρηκτικά, ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.



Τσεχία

«Αφού λάβαμε απειλή για την ύπαρξη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε τέσσερα αεροπλάνα με προορισμό την Πράγα, αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε για την προσγείωσή τους», δήλωσε η τσεχική αστυνομία στο X αργά σήμερα το πρωί.

«Πιστεύουμε ότι αυτές οι απειλές είναι απίθανο να είναι βάσιμες. Παρ' όλα αυτά, δεν υποτιμούμε την κατάσταση και έχουν εφαρμοστεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, φροντίζοντας να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπό τους στους επιβάτες και στις λειτουργίες του αεροδρομίου», πρόσθεσε η αστυνομία.



Ιταλία

Μια πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εκτράπηκε σήμερα το πρωί στην αεροπορική βάση Εβρέ στη Γαλλία, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.



Σε ανακοίνωσή της, η Aer Lingus επιβεβαίωσε ότι η πτήση EI402 «προσγειώθηκε με ασφάλεια» και ότι η αεροπορική εταιρεία εργάζεται για να μεταφέρει τους επιβάτες της στους τελικούς τους προορισμούς «το συντομότερο δυνατό».



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Δύο πτήσεις της Wizz Air που αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου στη βόρεια Ιταλία επηρεάστηκαν επίσης, η μία με προορισμό το Βουκουρέστι και η άλλη τη Βαρσοβία. Η πτήση προς τη Βαρσοβία προσγειώθηκε στη Βιέννη, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Μια πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Βουκουρέστι, τόνισε η υπηρεσία πληροφοριών της Ρουμανίας. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία είχε εκτραπεί στη Βιέννη.

Φινλανδία

Μια άλλη πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη έγινε επίσης στόχος ψευδούς απειλής για ύπαρξη βόμβας και με συνοδεία ιταλικών μαχητικών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της αρχής αεροδρομίων της Ρώμης.

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Μια άλλη πτήση της Finnair από το Ελσίνκι με προορισμό τη Βιέννη έγινε επίσης στόχος ψευδούς απειλής για βόμβα, πρόσθεσε η εκπρόσωπος Στένα Τουνάνεν.

Ισπανία

Οι ισπανικές αρχές έλαβαν τρεις απειλές για βόμβες μέσω email σε λιγότερο από 20 λεπτά περίπου στις 9 τοπική ώρα, οι οποίες αφορούσαν δύο αναχωρήσεις της Air Europa από τη Μαδρίτη προς το Παρίσι και τέσσερις εισερχόμενες πτήσεις της Iberia από τη Ρώμη και το Μιλάνο, δήλωσε η Πολιτική Προστασία της Ισπανίας.

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Βρετανία, Πολωνία, Δανία

Δύο πτήσεις της Easyjet από τη Βρετανία, μία πτήση από την Ιρλανδία και μία από την Ελλάδα προσγειώθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί στην Πράγα έπειτα από απειλές για βόμβες.

Η πτήση της LOT από τη Βαρσοβία προσγειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στις Βρυξέλλες έπειτα από προειδοποίηση ασφαλείας, ανέφερε η πολωνική αεροπορική εταιρεία.

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Στη Δανία, μια στρατιωτική μονάδα εξουδετέρωσης βομβών ερεύνησε δύο αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, αλλά δεν βρήκε κανέναν μηχανισμό, ανέφερε η αστυνομία.



Δεν βρέθηκε κάτι στην πτήση της Aegean

Όπως μετέδωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι έλεγχοι Ιταλών πυροτεχνουργών μετά από συναγερμό για βόμβα σε αεροσκάφος της Aegean, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μιλάνο, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Εκτός από την πτήση της Aegean με αριθμό Α3552, ο συναγερμός αφορούσε και αεροσκάφος της εταιρείας Ryanair, το οποίο απογειώθηκε από το Πόρτο και έφτασε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα. Οι έλεγχοι των Ιταλών πυροτεχνουργών διήρκεσαν σχεδόν τέσσερις ώρες, ενώ με την υπόθεση ασχολείται τώρα η εισαγγελία του Μπούστο Αρσίτσιο, στη Λομβαρδία.



Τρία κύματα απειλών σε μία εβδομάδα

Τη Δευτέρα, μια πτήση της Wizz Air από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου προς τη Σόφια εκτράπηκε λόγω απειλής για ύπαρξη βόμβας και αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Βουδαπέστη.

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Την Τρίτη, περίπου 10 εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη έγιναν στόχος παρόμοιων απειλών.

Τουλάχιστον τέσσερις ειδοποιήσεις αφορούσαν πτήσεις που εκτελούσαν οι ιρλανδικές αεροπορικές εταιρείες Ryanair. Δύο πτήσεις με προορισμό τη Βαρσοβία -που εκτελούσαν η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία SAS και η πολωνική αεροπορική εταιρεία LOT- έγιναν επίσης στόχοι, καθώς και μια πτήση της Wizz Air από το Μπέργκαμο της Ιταλίας προς τη Σόφια.

Όλα τα αεροσκάφη ελέγχθηκαν κατά την προσγείωση, αλλά δεν βρέθηκαν ύποπτες συσκευές.

Τα περιστατικά έρχονται καθώς κυβερνοεπιθέσεις από άγνωστους μέχρι στιγμής χάκερ στόχευσαν ψυγεία σε σούπερ μάρκετ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ορισμένοι ειδικοί δήλωσαν ότι οι ψεύτικες απειλές για βόμβες θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος ενός παρόμοιου μοτίβου, χαμηλού κόστους, για την πρόκληση διαταραχών και προβλημάτων.



Ανώνυμες απειλές

Αυτές οι απειλές για βόμβες, των οποίων η προέλευση και τα κίνητρα είναι προς το παρόν άγνωστα, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης τάσης αυξημένων υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη, που ορισμένες φορές συνδέονται από Αρχές ή ερευνητές με τη Ρωσία ή το Ιράν.

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Ο Έρικ Σούτεν, επικεφαλής της ομάδας ασφάλειας της αεροπορίας Dyami, δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις χώρες που επηρεάστηκαν υποστήριξαν την Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της ρωσικής εισβολής.

Σήμερα στην Τσεχία, «το αεροδρόμιο της Πράγας έλαβε τις απειλές μέσω email», δήλωσε η εκπρόσωπος του αεροδρομίου Ντενίσα Χεϊτμάνκοβα στο Γαλλικό Πρακτορεία. Πρόσθεσε ότι τα email προέρχονταν από ανώνυμες διευθύνσεις.

Τζιτζικώστας: «Κάθε απειλή είναι απαράδεκτη» -Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στις πτήσεις της Aegean

Ο ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις απειλές για βόμβα που διατάραξαν την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία.

«Κάθε απειλή κατά πολιτών είναι απαράδεκτη», δηλώνει ο ευρωπαίος επίτροπος στο Χ προσθέτοντας «είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα για το αν τα περιστατικά αυτά συνδέονται».