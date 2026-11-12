Νέα αποκάλυψη-βόμβα για τρίτη εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με δεύτερη εργαζόμενη της Nvidia

Τριγμούς προκαλεί στην Nvidia το σκάνδαλο με τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο φως και τρίτη υπόθεση με εργαζόμενη της εταιρείας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Την Πέμπτη αποκαλύφθηκε η ύπαρξη εξωσυζυγικής σχέσης του Τζένσεν Χουάνγκ με εργαζόμενη της Nvidia, προσθέτοντας νέα διάσταση στο σκάνδαλο που ταλανίζει την εταιρεία τεχνολογίας και προκαλώντας αναταραχή στην ηγεσία της.

Ως άμεση συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την Πέμπτη την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, με την απόφαση να έχει άμεση ισχύ.

Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως για τρίτη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με δεύτερη εργαζόμενη της Nvidia, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το δημοσίευμα δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα της δεύτερης εργαζόμενης και δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει σχόλιο από την ίδια. Παράλληλα, η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει τις νέες πληροφορίες, τηρώντας σιγή ιχθύος.

Ο 63χρονος δισεκατομμυριούχος φέρεται να παραδέχθηκε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Άλις Χουάνγκ,﻿ για την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι συνεργάζεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το Πεκίνο αρνείται τις σχετικές κατηγορίες.

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Την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι είχε συνάψει ακόμη μία εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με εργαζόμενη της Nvidia, ενώ σήμερα το πρωί ήρθαν στο φως πληροφορίες για τρίτη σχέση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Χουάνγκ διατηρούσε ακόμη μία εξωσυζυγική σχέση με δεύτερη εργαζόμενη της Nvidia, όπως ανέφεραν δύο πηγές.

Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει τη γυναίκα ούτε διευκρινίζει τη θέση της στην εταιρεία, με το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων να σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει μαζί της για να ζητήσει κάποιο σχόλιο. Η Nvidia αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.

Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, η εταιρεία ανέφερε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia ανακοινώνει σήμερα ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τις θέσεις του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, με άμεση ισχύ».