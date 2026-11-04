Τριπλή νίκη της ομογένειας στη Φλόριντα -Εκλέγονται Μπιλιράκης, Χαριδόπουλος, Πατρώνης - iefimerida.gr

Τρεις εκπροσώπους από τη Φλόριντα θα έχει ξανά η ελληνοαμερικανική κοινότητα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και οι τρεις υποψήφιοι με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κατάφεραν να επανεκλεγούν.

﻿Τριπλή νίκη της ομογένειας στη Φλόριντα

Η ανακατανομή των περιφερειών στη συγκεκριμένη πολιτεία έκανε αυτή τη φορά πιο δύσκολη τη μάχη του Γκας Μπιλιράκη,ο οποίος εκλέγεται στην Αμερικανική Βουλή από το 2006.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι ελάχιστοι ψηφοφόροι στις νέες περιοχές είχαν στηρίξει σε κάποια εκλογική αναμέτρηση είτε τον ίδιο είτε τον πατέρα του που εκλεγόταν νωρίτερα, κατάφερε να επικρατήσει της αντιπάλου του, υποψήφιας των Δημοκρατικών Κίμπερλι Όβερμαν με ποσοστό 52,74% έναντι 45,94%. Στα παλιά του εκλογικά λημέρια ο Γκας Μπιλιράκης, πρώην συγκάτοικος του Μάρκο Ρούμπιο και συνομιλητής του Ντόναλντ Τραμπ, είχε κερδίσει την έδρα με ποσοστό 71%.

Στην 8η Περιφέρεια της Φλόριντα πέτυχε την επανεκλογή του ο Μάικ Χαριδόπουλου, επίσης με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Με την ισχύ τού εν ενεργεία βουλευτή -αφού είχε κερδίσει για πρώτη φορά το 2024- κατάφερε να διατηρήσει την έδρα του και, παρότι δεν διαθέτει την εμπειρία άλλων Ελληνοαμερικανών βουλευτών, θεωρείται σημαντικό να προστεθεί η φωνή του στους ομογενείς του Κογκρέσου.

Ο Μάικ Χαριδόπουλος εξασφάλισε ποσοστό 53,17% έναντι 46,83% της αντιπάλου του από το κόμμα των Δημοκρατικών. Ακόμα μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρεί η ομογένεια στη Φλόριντα, καθώς ο Τζίμι Πατρώνης πέτυχε την παραμονή του στο Κογκρέσο. Είχε εκλεγεί για πρώτη φορά σε έκτακτες εκλογές τον Απρίλιο του 2025 στη θέση του ομοσπονδιακού βουλευτή της 1ης περιφέρειας της Φλόριντα Ματ Γκετζ, ο οποίος είχε προταθεί να αναλάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά τελικά απέσυρε την υποψηφιότητά του μετά τις καταγγελίες για εμπλοκή σε σεξουαλικά σκάνδαλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώην οικονομικός διευθυντής της Περιφέρειας της Φλόριντα και επικεφαλής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ο Τζίμι Πατρώνης επανεξελέγη με ποσοστό 62,62% έναντι 35,55% του Δημοκρατικού αντιπάλου του.