Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των τριμερών συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι -«Πολύ παραγωγικές» τις χαρακτηρίζει ο Ρούμπιο - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι, υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ΗΠΑ, μετά από επαφές με τις δύο πλευρές, πρωτοστάτησαν στις συνομιλίες. Ο εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, τόνισε την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον να βρεθεί μια λύση που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Παρά την αμερικανική αισιοδοξία, οι θέσεις Μόσχας και Κιέβου απέχουν σημαντικά μετά από 4,5 χρόνια πολέμου. Το Κίεβο θέτει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας, ενώ η Ρωσία ελέγχει το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους.

Η Μόσχα, διά στόματος του Σεργκέι Λαβρόφ, επιμένει στη διαπραγμάτευση ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού πλαισίου ασφαλείας. Θεωρεί λογικό να καθοριστεί πρώτα η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας και έπειτα να επιλυθεί η διμερής σύγκρουση με την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε «πολύ παραγωγικές» τις συνομιλίες από τη σύνοδο της G7. Τόνισε την ανάγκη να συμπεριληφθούν και οι Ευρωπαίοι εταίροι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς αποτελούν μέρος της μακροπρόθεσμης λύσης.

Πρόκειται για τις πρώτες διαπραγματεύσεις, αυτού του επιπέδου, από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας που μίλησε στο AFP.

«Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν για σήμερα», δήλωσε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι «θα συνεχιστούν αύριο το πρωί». Παράλληλα, η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε επαφές με εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, στο πλαίσιο της αποστολής της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Κούσνερ: Ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να πετύχει την ειρήνη -Μεγάλες οι διαφορές Μόσχας και Κιέβου

Η συνάντηση προέκυψε έπειτα από επαφές της Ουάσιγκτον με τις δύο πλευρές τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, οι εν λόγω επαφές είχαν συμβάλει στη μείωση της απόστασης μεταξύ των θέσεων της Μόσχας και του Κιέβου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Κούσνερ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ορισμένες καλές ιδέες για την επίτευξη προόδου, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη ειρήνης.

«Μας ζήτησε πραγματικά να καταβάλουμε επιπλέον προσπάθεια, προκειμένου να βρούμε μια λύση που, ελπίζουμε, θα τερματίσει τον πόλεμο, αλλά θα αφήσει και τις δύο πλευρές σε πολύ ισχυρότερη θέση, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους», δήλωσε ο Κούσνερ.

Φωτογραφία AP

Παρά την αισιοδοξία της αμερικανικής πλευράς, η Μόσχα και το Κίεβο εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας, περισσότερα από 4,5 χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ούμεροφ, δήλωσε κατά την έναρξη των συνομιλιών ότι προτεραιότητα του Κιέβου είναι η εξασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας και μιας διαρκούς ειρήνης.

Φωτογραφία AP

Στον αντίποδα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επανέλαβε την προτίμηση της Μόσχας για τη διαπραγμάτευση ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού πλαισίου ασφαλείας, πριν από την εξέταση των επιμέρους ζητημάτων του πολέμου.

«Η ιδέα του καθορισμού σαφών παραμέτρων για μια μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας και μόνο τότε να προχωρήσουμε στην επίλυση της πραγματικής σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας είναι απολύτως λογική», δήλωσε ο Λαβρόφ σε δημοσιογράφους στη Μόσχα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρούμπιο: «Πολύ παραγωγικές» οι συνομιλίες -Ζητά συμμετοχή της Ευρώπης

Ερωτώμενος για την πορεία των συνομιλιών, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο τις χαρακτήρισε «πολύ παραγωγικές» τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να συμμετάσχουν και οι Ευρωπαίοι στις διαπραγματεύσεις.

«Πιστεύουμε ότι το τριμερές σχήμα θα πρέπει τελικά να περιλαμβάνει και τους Ευρωπαίους εταίρους μας στο τραπέζι, καθώς αποτελούν μέρος της επίλυσης αυτού του προβλήματος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα», δήλωσε ο Ρούμπιο από τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Παρίσι.