Τρίκαλα: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στις τρεις νεκρές εργαζόμενες της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα - iefimerida.gr

Τρίκαλα: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στις τρεις νεκρές εργαζόμενες της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα

Τριαντάφυλλα
Τριαντάφυλλα για τις αδικοχαμένες γυναίκες // (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)
Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στις τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Σήμερα στις 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας κηδεύεται η Σταυρούλα Μπουκοβάλα. Η εξόδιος ακολουθία για την Αναστασία Νάσιου θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 15:00 στο Γριζάνο Τρικάλων και στις 4.00μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων κηδεύεται η Αγάπη Μπουνόβα.

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού των εγκαταστάσεων

Στον χώρο των καμένων εγκαταστάσεων θα συνεχιστούν και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού από τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ εξακολουθούν να βγαίνουν καπνοί από τα συντρίμμια, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν στελέχη της πυροσβεστικής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στον δήμο Τρικκαίων έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και δημοτικά κτήρια και ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δημοτικές εκδηλώσεις, ενώ στις κηδείες των θυμάτων θα κατατεθούν εκ μέρους του δήμου στεφάνια και θα παραστούν εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

