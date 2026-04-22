Τρία πλοία δέχθηκαν πυρά σήμερα στα Στενά του Ορμούζ -Ανάμεσά τους ένα ελληνικών συμφερόντων - iefimerida.gr

Τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ σήμερα, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations -UKMTO) και πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά, αρχικά απαντώντας στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και στη συνέχεια απαντώντας στον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ επί των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, μετά το πλοίο ελληνικών συμφερόντων και ενός ακόμα με σημαία Παναμά, λίγο αργότερα, ένα τρίτο φορτηγό πλοίων μεταφοράς κοντέινερ υπό λιβεριανή σημαία δέχθηκε πυρά καθώς έπλεε σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλίων δυτικά του Ιράν, διασχίζοντας τα Στενά του Ορμούζ. Το πλοίο διέκοψε τον πλου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό πως η γέφυρα του υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου EPAMINONDAS υπέστη ζημιές από σφαίρες και ρουκέτες στη θαλάσσια ζώνη βορειοανατολικά του Ομάν. Το πλοίο είχε πληροφορηθεί ότι είχε την άδεια να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών Vanguard Tech.

Το UKMTO ανακοίνωσε ότι κανονιοφόρος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε χωρίς ειδοποίηση μέσω του ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γέφυρα. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά και το πλήρωμα είναι αβλαβές.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι πλοίο «αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών στρατιωτικών δυνάμεων».

Αργότερα το UKMTO μετέδωσε ότι και δεύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δέχθηκε πυρά ενώ έπλεε σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλιών δυτικά του Ιράν. Το υπό παναμαϊκή σημαία φορτηγό πλοίο δεν υπέστη ζημιές και το πλήρωμα είναι αβλαβές.