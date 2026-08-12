Τρία ρωσικά πολεμικά πλοία επλήγησαν κατά την επίθεση στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, λέει η Ουκρανία [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε σήμερα πως οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τρία ρωσικά πολεμικά πλοία κατά την επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.

Ειδικότερα, η SBU ανέφερε μέσω Telegram πως επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ» - αμφότερες εξοπλισμένες με πυραύλους Kalibr -, ένα σκάφος περιπολίας, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.



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«Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της SBU.

Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 24 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων τη νύχτα που πέρασε.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ