Τρεις νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια - iefimerida.gr

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό της πόλης Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Από το βομβαρδισμό αυτό τραυματίσθηκαν επίσης δύο άνθρωποι, ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ.

Επεσαν τουλάχιστον 10 αεροπορικές βόμβες

«Το πρωί της Δευτέρας στη Ζαπορίζια άρχισε με εκρήξεις και φωτιές», έγραψε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Ο ίδιος δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν κατά την επίθεση τουλάχιστον 10 αεροπορικές βόμβες σ' αυτή την πόλη των περίπου 700.000 κατοίκων.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 15 κτίρια διαμερισμάτων και 10 κατοικίες καθώς και σε άλλα κτίρια, δήλωσε ακόμα, προσθέτοντας ότι το πτώμα μιας γυναίκας ανασύρθηκε από τα συντρίμμια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 132 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κατέγραψε πλήγματα από εννέα σε επτά οικισμούς.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια του Σούμι, επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν χθες, Κυριακή, τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ενώ προκάλεσαν επίσης ζημιές σε πολιτικές υποδομές και κατοικίες, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροβ.

Από την επίθεση στην περιφέρεια του Κιέβου τραυματίσθηκε ένας άνθρωπος και προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια διαμερισμάτων και κατοικίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ