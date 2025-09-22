Σοκαριστικός τραυματισμός σε αγώνα american football: 15χρονος έσπασε τη σπονδυλική στήλη όταν έπεσε πάνω του αντίπαλος - iefimerida.gr

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη 15χρονος αθλητής λυκείου από το Μίσιγκαν κατά τη διάρκεια αγώνα american football όταν ο αντίπαλος έπεσε πάνω του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα junior varsity μεταξύ των Λυκείων Lakeshore και Kalamazoo Central, μετά το τέλος μίας φάσης όταν ο μεγαλύτερος σε μέγεθος από τους δύο εφήβους φάνηκε να ξεπερνά τα όρια, σύμφωνα με βίντεο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτά φαίνεται ο παίκτης του Lakeshore να κάνει τάκλιν στον 15χρονο αντίπαλό του από το Kalamazoo Central που κατονομάστηκε μόνο ως Κόλτον. Στη συνέχεια, ενώ ο Κόλτον είναι ακόμα στο έδαφος, ο ογκώδης έφηβος ρίχνει όλο του το βάρος πάνω του.

Το βίντεο σοκ από τον τραυματισμό

Μετά την επίθεση ο Κόλτον μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου και στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε για δύο κατάγματα στη σπονδυλική του στήλη, όπως ανακοίνωσε η μητέρα του Courtney Mims. Η ίδια ήταν στο γήπεδο όταν τραυματίστηκε ο γιος της και περιέγραψε το σοκ που υπέστη μόλις συνειδητοποίησε ότι το παιδί που βρισκόταν στο έδαφος ήταν ο γιος της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μόλις το κατάλαβα, δεν μπορούσα να με σταματήσουν. Έπρεπε να πάω εκεί κάτω. Δεν έχω νιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο αναστατωμένη ή ταραγμένη όσο για κάτι για τον γιο μου», είπε στο WSBT. Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της δεν θα επιστρέψει για το υπόλοιπο της σεζόν και οι γιατροί προσπαθούν ακόμη να αξιολογήσουν αν θα μπορέσει να ξαναπαίξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο σχολεία εργάζονται για την «εσωτερική επίλυση αυτού του ζητήματος», ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές εάν ο παίκτης της αντίπαλης ομάδας θα αντιμετωπίσει κυρώσεις. Σε αγώνα που ακολούθησε μεταξύ των επίσημων σχολικών ομάδων ποδοσφαίρου των δύο σχολείων, το Kalamazoo επικράτησε με 26-7 και με ανάρτηση στο Facebook αφιέρωσε τη νίκη στον Κόλτον.