Ο τραπεζίτης, ο αστέρας του μπάσκετ, ο καρδιολόγος και ο χημικός: Ποιοι είναι οι πιθανοί νέοι ηγέτες της Σερβίας - iefimerida.gr

Μετά την ιστορική νίκη του φοιτητικού κινήματος στις πρόωρες εκλογές της Σερβίας την Κυριακή, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης.



Η χώρα αναμένει να μάθει ποιος θα αναλάβει πρωθυπουργός και ποιοι θα συμπληρώσουν το υπουργικό συμβούλιο. Το κίνημα, που δεν διαθέτει επίσημο ηγέτη, παρουσίασε μια λίστα υποψηφίων με πρόσωπα από τον ακαδημαϊκό χώρο, την επιστήμη και τον αθλητισμό, όταν κατέβηκε στις εκλογές. Το Reuters παραθέτει ορισμένους από τους υποψηφίους της «Φοιτητικής Λίστας» που ξεχωρίζουν.

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Σερβία: Τέσσερις υποψήφιοι της «Φοιτητικής Λίστας» που ξεχωρίζουν

Ντέγιαν Σόσκιτς, 59 ετών - Πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας: Ο οικονομολόγος και καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου διετέλεσε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Σερβίας από το 2010 έως το 2012, προτού παραιτηθεί διαμαρτυρόμενος για νομοθετικές αλλαγές που, όπως υποστήριζε, υπονόμευαν την ανεξαρτησία του θεσμού. Εδώ και χρόνια, αποτελεί έντονο επικριτή της κυβέρνησης του Βούτσιτς.

Το 2021 υποστήριξε ότι η συστημική διαφθορά στη Σερβία ήταν πιο εκτεταμένη από ό,τι σε γειτονικές χώρες, επικαλούμενος τις χαμηλές επιδόσεις της χώρας σε διεθνείς δείκτες διαφάνειας. Όπως τόνιζε, η κατάσταση αποθάρρυνε τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις.

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Σημειώνεται ότι ο Βούτσιτς και το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα έχουν επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες περί διαφθοράς.



Ο Σόσκιτς υποστηρίζει ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική μπορεί να δημιουργήσει σταθερές βάσεις για διαρκείς αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, ωστόσο, του είχαν ασκήσει κριτική κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατηγορώντας τον ότι προκάλεσε την υποτίμηση του δηναρίου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η υποτίμηση ήταν αποτέλεσμα των επιβεβλημένων αλλαγών στη νομισματική πολιτική εκείνης της περιόδου και όχι προσωπική του αποτυχία.



Κατά την προεκλογική εκστρατεία πρότεινε επίσης την αποδυνάμωση του δηναρίου (το οποίο τελεί υπό καθεστώς ελεγχόμενης διακύμανσης έναντι του ευρώ), ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των σερβικών εξαγωγών.

Ίλια Σρντάνοβιτς, 55 ετών - Καρδιολόγος και καθηγητής: Ο καρδιολόγος και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου του φοιτητικού κινήματος, όταν οριστικοποιήθηκε η λίστα των υποψηφίων τον Σεπτέμβριο.

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© AP Photo/Petr David Josek

Είχε ήδη συμμετάσχει ενεργά ως ομιλητής στις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς. Στην προεκλογική του εκστρατεία δεσμεύτηκε για ένα αποκεντρωμένο σύστημα υγείας, με ίση μεταχείριση όλων των ασθενών. Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο FoNet δήλωσε ότι στόχος του είναι να οικοδομήσει «μια καλύτερη Σερβία». Αρνήθηκε πρόσκληση του Βούτσιτς για debate, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανέφερε την Τρίτη ότι είχε μια «καλή» τηλεφωνική συνομιλία μαζί του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσου σχηματισμού κυβέρνησης.



Ο Σρντάνοβιτς υποστηρίζει ότι το Κόσοβο, το οποίο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του το 2008, παραμένει αναπόσπαστο τμήμα της Σερβίας. Παράλληλα, στην προεκλογική εκστρατεία δήλωσε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα, καθώς η νέα κυβέρνηση πρέπει αρχικά να εστιάσει σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς, καθώς και στην «υπαρξιακή επιβίωση» του έθνους.



Ντέγιαν Μποντιρόγκα, 53 ετών - Πρώην αστέρας του μπάσκετ: Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ της Γιουγκοσλαβίας και νυν πρόεδρος της Ευρωλίγκας αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κινήματος. Χαρακτήρισε τις εκλογές της Κυριακής ως έναν αγώνα «για να πάρουμε πίσω τη χώρα που μας έχουν υφαρπάξει».

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© AP Photo/Petr David Josek

Η πορεία του έχει αδιαμφισβήτητα συναρπάσει ένα έθνος που είναι παθιασμένο με το μπάσκετ. Ο Μποντιρόγκα κατέκτησε διαδοχικά χρυσά μετάλλια στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της FIBA το 1998 και το 2002, ενώ οδήγησε την τότε γιουγκοσλαβική ομάδα στο ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, το 2007, ανέλαβε διοικητικές θέσεις στον αθλητισμό και το 2022 έγινε πρόεδρος της EuroLeague. Κατά την προεκλογική περίοδο συμμετείχε σε φοιτητικές συγκεντρώσεις, ενώ εμφανίστηκε ακόμη και σε παραδοσιακούς χορούς στην επαρχία, όπου οι υποστηρικτές του τον υποδέχονταν με σύνθημα της δεκαετίας του 1990 που τον αποκαλούσε «θεό».



Ράντομιρ Σάιτσιτς, 64 ετών - Καθηγητής Χημείας: Ο καθηγητής οργανικής χημείας και μέλος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών ήταν εκείνος που εκπροσώπησε το φοιτητικό κίνημα μετά την εκλογική νίκη, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «νίκη των πολιτών». Ειδικεύεται στη φαρμακευτική χημεία, με έρευνα στην ανάπτυξη χημειοθεραπειών και αντιιικών σκευασμάτων, ενώ έχει συμμετάσχει σε ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα για την Covid-19 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παστέρ.

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Ο Σάιτσιτς συμμετείχε στις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που ξέσπασαν μετά την κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, το 2024. Έγινε στόχος φιλοκυβερνητικών ταμπλόιντ όταν υπέγραψε, μαζί με άλλους 24 ακαδημαϊκούς, αίτημα για την παραίτηση του Βούτσιτς. Τον Μάιο του 2026 αποχώρησε από έκθεση της Ακαδημίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του υπουργού Πολιτισμού, Νίκολα Σελάκοβιτς.



Κατά την προεκλογική εκστρατεία δήλωσε ότι η Σερβία βρίσκεται «υπό κατοχή εκ των έσω» και ότι είναι έτοιμος να θέσει ακόμη και τη ζωή του στη διάθεση του φοιτητικού κινήματος. Θεωρεί το Κόσοβο «προσωρινά κατεχόμενο έδαφος» και υποστηρίζει τη διατήρηση ενεργειακών σχέσεων με τη Ρωσία. Πολιτικοί αναλυτές και τοπικά μέσα ενημέρωσης τον έχουν επίσης αναφέρει ως πιθανό υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές, οι οποίες επίσης αναμένεται να προκηρυχθούν μετά την πρόσφατη παραίτηση του Βούτσιτς από το αξίωμα του προέδρου.