Τραπεζική κρίση στην Παραγουάη: Προφυλακίζεται ο πρόεδρος της χώρας, άρχισαν να καταβάλλουν χρήματα στους πολίτες οι τράπεζες - iefimerida.gr

Οι Παραγουανοί αρχίζουν να παίρνουν ανάσα αυτό το σαββατοκύριακο, καθώς γίνονται καταβολές χρημάτων σε καταθέτες που βρέθηκαν στον αέρα, χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους, εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης.

Μια κρίση που καθαίρεσε τον πρόεδρο Σαντιάγο Πένια ο οποίος σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ αναμένεται να προφυλακιστεί.

Σχεδόν τρία εκατομμύρια πελάτες της Ueno, συγκριτικά νέας τράπεζας, που αναπτυσσόταν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς από την ίδρυσή της, το 2021, ωσότου τέθηκε υπό κηδεμονία της κεντρικής τράπεζας και υπό εκκαθάριση ξημερώματα Τρίτης, δεν είχε πρόσβαση στις καταθέσεις της, καθώς δεσμεύτηκαν.

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Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα (BCP), 1,196 εκατομμύρια καταθέτες από τα 2,94 εκατ. πελάτες της Ueno, με άλλα λόγια σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας της Λατινικής Αμερικής κι ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού, έλαβαν προπληρωμές ως χθες το πρωί.

Το ταμείο εγγύησης των καταθέσεων έχει διαθέσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο γουαρανί (160 εκατ. αμερικανικά δολάρια), εκτίμησε ο νέος πρόεδρος, ο Πέδρο Αγιάνα.

Στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν και πολλές πόλεις της επαρχίας, κάπου έξι τράπεζες αποφάσισαν να παραμείνουν ανοικτά τα υποκαταστήματά τους χθες Σάββατο και σήμερα, ώστε τα θύματα της κατάρρευσης της Ueno να μπορέσουν να ανακτήσουν τα χρήματά τους.

Αν και τα ποσά πιστώνονται αυτόματα σε λογαριασμούς που είχαν ήδη σε άλλες τράπεζες, ή ανοίγουν για τον σκοπό αυτό, πολλοί καταθέτες προτίμησαν να πάνε οι ίδιοι στα τραπεζικά υποκαταστήματα.

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Οι πληρωμές από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων της BCP καταρχήν αφορούν τους μικρούς καταθέτες, με αποταμιεύσεις ως και 1.600 δολάρια. Με νόμο εξπρές που προώθησε ο ίδιος ο πρόεδρος πριν την καθαίρεσή του, άρχισαν οι πληρωμές, ανάλογα τις οικονομικές ανάγκες του κάθε νοικοκυριού.



Προφυλάκιση σε στρατόπεδο για τον πρόεδρο της χώρας

Η κατάρρευση, εντελώς απρόσμενη για τους περισσότερους, κατέλαβε εξαπίνης τους πελάτες της Ueno και παρέλυσε εταιρείες, αγορές, επαγγελματίες.

Ο πρώην πρόεδρος, 47 ετών, άκουσε να του απαγγέλλονται χθες κατηγορίες για κατάχρηση εμπιστοσύνης, εξυπηρέτηση ίδιου συμφέροντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του κι αθέμιτη εύνοια και προστασία στην τράπεζα Ueno - διακρατούσε μετοχές στον όμιλο συμμετοχών στον οποίο ανήκε το πιστωτικό ίδρυμα ως και τον Μάρτιο του 2025.

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Για λόγους ασφαλείας, ο Σαντιάγο Πένια θα προφυλακιστεί σε εγκατάσταση του στρατού. Αρχικά είχε διαταχθεί η κράτηση του κατ’ οίκον, αλλά χρειάστηκε να μεταχθεί εσπευσμένα στη στρατιωτική βάση, καθώς διαδηλωτές με άκρως εχθρικές διαθέσεις συγκεντρώθηκαν μπροστά στο σπίτι του.

Διατάχθηκε επίσης η προφυλάκιση του τέως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Κάρλος Καρβάγιο, προηγουμένως επικεφαλής της Ueno, που κατηγορείται για κατάχρηση εμπιστοσύνης, πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εξυπηρέτηση ιδίου οφέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η εισαγγελία προσάπτει στον κ. Πένια ότι χρησιμοποίησε το αξίωμά του για να επηρεάζει αποφάσεις κρατικών θεσμών ή εταιρειών, ώστε να συνεχίζουν να ρέουν πελώρια ποσά στην Ueno: κάνει λόγο για ξεκάθαρη σύγκρουση συμφερόντων.

Σε περίπτωση που καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη, ο πρώην αρχηγός του κράτους αντιμετωπίζει ποινή ως και 10 ετών κάθειρξης, όπως και ο κ. Καρβάγιο.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ