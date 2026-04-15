Νέα ανάρτηση Τραμπ για το Ορμούζ: Ανοίγω τα Στενά για την Κίνα και για όλο τον κόσμο, θα μου κάνουν μια μεγάλη αγκαλιά - iefimerida.gr

Νέα ανάρτηση Τραμπ για το Ορμούζ: Ανοίγω τα Στενά για την Κίνα και για όλο τον κόσμο, θα μου κάνουν μια μεγάλη αγκαλιά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και για όλο τον κόσμο», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Truth Social, ισχυριζόμενος ότι η Κίνα είναι «πολύ χαρούμενη» που «ανοίγουν μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ».

«Το κάνω και για αυτούς, επίσης και για τον κόσμο», έγραψε.

«Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μη στέλνουν όπλα στο Ιράν».

«Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, γεμάτη αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες».

Είναι καλύτερο από το να πολεμάμε, πρόσθεσε, αλλά προειδοποίησε επίσης με το συνηθισμένο του στιλ: «ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί - πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!!»

Αυτά είναι τα τελευταία νέα, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι του είπαν ότι δεν θα σταλούν όπλα στο Ιράν και ένα κινεζικό δεξαμενόπλοιο έκανε αναστροφή κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

H ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ:

«Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για χάρη τους - αλλά και για χάρη του κόσμου. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μη στέλνουν όπλα στο Ιράν. Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι καλύτερο από το να πολεμάμε; ΑΛΛΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί - πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!! Πρόεδρος DJT».

