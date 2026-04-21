Ο Τραμπ ζητά από το Ιράν μην πειράξει οκτώ γυναίκες, καταδικασμένες σε απαγχονισμό -«Σπουδαία αρχή για τις διαπραγματεύσεις» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Ιράν να μην κάνει κακό σε οκτώ γυναίκες που εμφανίζονται καταδικασμένες σε απαγχονισμό, ως μια κίνηση καλής θέλησης.

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι το κάνατε αυτό. Παρακαλώ, μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!!», έγραψε ο Τραμπ, κοινοποιώντας το κολλάζ των φωτογραφιών τους, σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Οι οκτώ αυτές γυναίκες, σύμφωνα με διάφορες αναφορές που δεν έχουν πλήρως επιβεβαιωθεί, έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στο Ιράν για συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις και εν γένει για τη δράση τους ενάντια στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Και σε αυτή την ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί δεδομένο πως το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, κάτι που η Τεχεράνη προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιώσει.