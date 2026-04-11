Τραμπ: Ξεκινάμε την εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ - Μόνη απειλή του Ιράν, οι νάρκες του - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία «εκκαθάρισης» των στενών του Ορμούζ.

Καθώς ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνομιλεί απευθείας στο Ισλαμαμπάντ με την ιρανική αντιπροσωπεία, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως το Ιράν έχει αποδεκατιστεί και πως μόνη απειλή που πλέον διαθέτει είναι νάρκες που ίσως έχει τοποθετήσει στα στενά του Ορμούζ.

Επιτεθέμενος για μία ακόμη φορά στα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, τόνισε πως το Ιράν χάνει τον πόλεμο.

«Τα ΜΜΕ των ψευδών ειδήσεων έχουν χάσει πλήρως την αξιοπιστία τους, όχι ότι είχαν καμία εξ αρχής. Λόγω του έντονου «Συνδρόμου Εμμονής με τον Τραμπ» (που μερικές φορές αναφέρεται ως TDS!), τους αρέσει να λένε ότι το Ιράν «κερδίζει», ενώ στην πραγματικότητα όλοι γνωρίζουν ότι ΧΑΝΕΙ, και ΧΑΝΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ! Ο Ναυτικός τους Στόλος έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική τους Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, ο Αντιαεροπορικός τους εξοπλισμός είναι ανύπαρκτος, τα Ραντάρ τους είναι νεκρά, τα Εργοστάσια Πυραύλων και Δρόνων τους έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό μαζί με τους ίδιους τους Πυραύλους και τα Δρόνια και, το πιο σημαντικό, οι μακροχρόνιοι 'Ηγέτες' τους δεν είναι πλέον μαζί μας, δόξα στον Αλλάχ!»

Συνεχίζει λέγοντας πως «το μόνο που τους έχει απομείνει είναι η απειλή ότι ένα πλοίο μπορεί να 'πέσει' σε μία από τις ναρκοπέδιές τους, οι οποίες, παρεμπιπτόντως, και τα 28 σκάφη τους που τις έριχναν βρίσκονται επίσης στον βυθό της θάλασσας. Ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία εκκαθάρισης του Στενού του Ορμούζ ως χάρη προς χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και πολλών άλλων».

Εξαπολύοντας ξανά βέλη εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ που δεν έχουν στείλει δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, έγραψε: «Είναι απίστευτο, αλλά δεν έχουν το θάρρος ή τη βούληση να κάνουν αυτή τη δουλειά οι ίδιοι. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον ότι κενά πλοία μεταφοράς πετρελαίου από πολλές χώρες κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να φορτωθούν με πετρέλαιο».