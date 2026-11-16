Τραμπ για Τζένσεν Χουάνγκ: «Έμαθε το μάθημά του, δεν έχω αντίρρηση να επιστρέψει ως CEO της Nvidia» -Επανάφερε πάλι την πρόταση Κουκ

Με μια χαρακτηριστική δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την υπόθεση του Τζένσεν Χουάνγκ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ηγεσία της Nvidia.

«Ο Τζένσεν Χουάνγκ έμαθε ένα μάθημα. Δεν θα είχα αντίρρηση να γίνει ξανά CEO της Nvidia», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι είχε εξετάσει και το ενδεχόμενο να αναλάβει τη θέση ο πρώην επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, η οποία συνδέθηκε με αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του με γυναίκες που βρέθηκαν στο επίκεντρο σοβαρών ερευνών.

Μία από αυτές, η επιχειρηματίας Άλις Χουάνγκ, φέρεται να είχε διασυνδέσεις με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη μεταφορά προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia προς την Κίνα. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έθεσε ερωτήματα ακόμη και για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Μετά την αποχώρησή του, η Nvidia όρισε προσωρινή CEO την οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, ενώ το διοικητικό συμβούλιο ξεκίνησε διαδικασία αναζήτησης μόνιμου διαδόχου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ είχε αρχικά προτείνει δημόσια τον Τιμ Κουκ, χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο» και υποστηρίζοντας ότι ένας θρύλος θα μπορούσε να αντικαταστήσει έναν άλλον. Ο Κουκ, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του CEO της Apple τον Σεπτέμβριο, παραμένει εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ φαίνεται να αποκτά ξανά δυναμική. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στενοί συνεργάτες και υποστηρικτές του στη Silicon Valley οργανώνουν προσπάθεια άσκησης πίεσης προς το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, αλλά και προς τον Λευκό Οίκο, προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφή της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, έχουν αναφερθεί και εναλλακτικά ονόματα για τη διαδοχή του, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Arm, Ρενέ Χάας.