Νέο τελεσίγραφο Τραμπ: «Τετάρτη 03:00 π.μ.» η ώρα της κρίσης αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ - Οι Ιρανοί ζητούν πολεμικές αποζημιώσεις - iefimerida.gr

Καθοριστική για τον πόλεμο προδιαγράφεται η Μεγάλη Εβδομάδα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί θεούς και δαίμονες αν το Ιράν δεν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ.

Ανάρτηση μίας γραμμής έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για να ορίσει την εκπνοή του τελεσιγράφου προς το Ιράν σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, που θα σημάνει μαζικούς βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές και γέφυρες.

«Τρίτη, 8:00 μ.μ. Ώρα Ανατολικής Ακτής!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρονικό σημείο το οποίο μεταφράζεται σε ξημερώματα Τετάρτης για το ανατολικό ημισφαίριο (3:00 ώρα Ελλάδας, και 4:30 π.μ. για το Ιράν).

Νωρίτερα, με μια ανάρτηση γεμάτη βρισιές προς το ιρανικό καθεστώς και ειρωνεία προς τον Αλλάχ, ο Τραμπ είχε πει πως την Τρίτη, αν δεν έχουν ανοίξει εν τω μεταξύ τα στενά, μονάδες παραγωγής ενέργειας και γέφυρες θα χτυπηθούν «πακέτο».

Ο Τραμπ προστατεύει τους Ιρανούς συνομιλητές του από χτυπήματα

Ωστόσο, όπως συνηθίζει, εξέπεμψε και θετικά μηνύματα. Μιλώντας στο Fox News, είπε πως υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για μια συμφωνία με το Ιράν αύριο Δευτέρα, πριν λήξει δηλαδή το τελεσίγραφο.

Δήλωσε μάλιστα πως έχει εγγυηθεί «την ασυλία» των Ιρανών διαπραγματευτών, ώστε να μην μπαίνουν στο στόχαστρο των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες» για μια συμφωνία αύριο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά σε έναν δημοσιογράφο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News. Χωρίς συμφωνία «θα δείτε τις γέφυρες και τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς να καταρρέουν σε όλη τη χώρα», απείλησε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο οι διαπραγματευτές δεν αναφέρονται καν στην πιθανότητα να αναπτύξει το Ιράν πυρηνικά όπλα, δεδομένου ότι η Τεχεράνη έχει εγκαταλείψει αυτήν την ιδέα. «Το σημαντικό είναι ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Δεν διαπραγματεύονται καν αυτό το ζήτημα, είναι τόσο εύκολο. Αυτό το παραχώρησαν. Τα περισσότερα από τα άλλα θέματα τα έχουν ήδη παραχωρήσει» διαβεβαίωσε τον δημοσιογράφο Τρέι Γινγκστ.

Οι Ιρανοί ζητούν αποζημιώσεις για να ανοίξουν το Ορμούζ

Η Τεχεράνη ουσιαστικά φαίνεται να απορρίπτει το τελεσίγραφο του Τραμπ, αφού ζητά πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Σεγιέτ Μεντί Ταμπαταμπαΐ, εκπρόσωπος του Ιρανού προέδρου, δήλωσε ότι το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ μόνο αφού λάβει αποζημίωση για τις ζημίες του πολέμου.

Η αποζημίωση αυτή είπε, θα καταβληθεί μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» βασισμένου σε τέλη διέλευσης.

Ο πρόεδρος του Ιρανικού κοινοβουλίου λέει στον Τραμπ να μην παρασύρεται από τον Νετανιάχου

Ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρος ότι όλη περιοχή «θα αναφλεγεί» λόγω των ενεργειών του.

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, στα αγγλικά, ο Μοχάμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκαλιμπάφ είχε παρουσιαστεί πριν από μερικές ημέρες ως ο επικρατέστερος ως επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, σε ενδεχόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Η μόνη πραγματική λύση είναι να σεβαστείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να βάλετε τέλος σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι», πρόσθεσε.